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Copa do Mundo Ancelotti convoca Neymar para a Copa do Mundo 2026 Técnico anunciou a lista dos 26 nomes do Mundial nesta segunda-feira (18)

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Neymar estará na Copa do Mundo de 2026. O jogador foi um dos 26 convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, em evento na tarde desta segunda-feira, no Rio de Janeiro.

A presença do atacante foi um dos grandes mistérios do ciclo. Neymar não havia sido convocado em nenhuma das listas de Ancelotti desde que o italiano assumiu a seleção brasileira.

O grande problema, no caso do italiano, eram as questões físicas do atacante, que teve problemas para emendar uma sequência de jogos em meio a lesões e problemas musculares. Nas últimas semanas, ele parece ter superado essas questões.

Neymar defendeu a seleção brasileira pela última vez no dia 17 de outubro de 2023. Na ocasião, o Brasil perdeu para o Uruguai por 2 a 0, pelas Eliminatórias, e Neymar saiu com uma grave lesão no joelho esquerdo: uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco .

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