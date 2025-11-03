Com Luciano Juba de novidade, Ancelotti convoca Seleção Brasileira; veja lista
O jogador revelado pelo Sport e que atua pelo Bahia foi chamado pela primeira vez; outros seis atletas do Brasileirão estão presentes na lista
O técnico Carlo Ancelotti anunciou a convocação da Seleção Brasileira, nesta segunda-feira (3), para os amistosos contra Senegal e Tunísia, que serão as últimas partidas da equipe em 2025.
O primeiro confronto diante de Senegal será no dia 15 de novembro, em Londres (Inglaterra), e contra a Tunísia, no dia 18 em Lille (França).
O técnico italiano convocou sete jogadores que atuam no futebol brasileiro. Uma grande novidade foi o lateral-esquerdo Luciano Juba, que joga pelo Bahia e foi revelado pelo Sport.
Alex Sandro e Danilo (ambos do Flamengo), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Hugo Souza (Corinthians), Paulo Henrique (Vasco) e Vitor Roque (Palmeiras) são os outros jogadores do Brasileirão.
Ancelotti só terá uma nova reunião com o grupo de jogadores na data Fifa de março do próximo ano, nos Estados Unidos, contra seleções europeias. Os adversários não foram confirmados.
Lista completa de convocados:
Goleiros: Bento (Al-Nassr); Ederson (Fenerbahçe); Hugo Souza (Corinthians)
Laterais: Alex Sandro (Flamengo); Caio Henrique (Monaco) Luciano Juba (Bahia); Paulo Henrique (Vasco); Wesley (Roma).
Zagueiros: Danilo (Flamengo); Fabrício Bruno (Cruzeiro); Militão (Real Madrid); Marquinhos (PSG); Gabriel Magalhães (Arsenal).
Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea); Bruno Guimarães (Newcastle); Fabinho (Al-Ittihad); Casemiro (Manchester United); Lucas Paquetá (West Ham).
Atacantes: Estevão (Chelsea); João Pedro (Chelsea); Luiz Henrique (Zenit); Matheus Cunha (Manchester United); Vini Jr. (Real Madrid); Rodrygo (Real Madrid); Vitor Roque (Palmeiras); Richarlison (Tottenham).