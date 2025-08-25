Sem Neymar, Ancelotti convoca Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias da Copa; confira lista
Douglas Santos (ex-Náutico) e Joelinton (ex-Sport) estão entre os convocados para os jogos contra Chile e Bolívia
O técnico italiano Carlo Ancelotti realizou nesta segunda-feira (25) a convocação da Seleção Brasileira para os últimos dois jogos das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, contra o Chile, no dia 4 de setembro, no Maracanã, e perante a Bolívia, no dia 9 do mesmo mês, no Municipal de El Alto.
Com lesão na coxa, Neymar não foi convocado. Vinícius Júnior, que estaria suspenso para o jogo diante do Chile, também não foi chamado. Na lista, o italiano convocou dois atletas conhecidos do futebol pernambucano: o volante Joelinton, ex-Sport e atualmente no Newcastle-ING, e Douglas Santos, formado na base do Náutico e atualmente no Zenit-RUS.
O pernambucano Kaio Jorge, do Cruzeiro, também foi chamado, assim como o atacante paraibano Matheus Cunha, do Manchester United-ING, revelado pelo projeto do CT Barão, no Recife.
Nomes como Paquetá (West Ham-ING), Fabrício Bruno (Cruzeiro), João Pedro (Chelsea-ING) e Luiz Henrique (Zenit-RUS) retornam à lista de convocados.
Leia também
• Filipe Luís ativa o modo "sincerão" e brinca em resposta inusitada sobre convocação de Ancelotti
• Ancelotti não convocará Éder Militão para Data Fifa da seleção brasileira, diz TV
Classificado para o Mundial, o Brasil atualmente ocupa a terceira colocação das Eliminatórias, com 25 pontos. Após os confrontos pelo torneio, o Brasil deve realizar amistosos na Data Fifa de outubro. Os prováveis adversários serão Japão e Coreia do Sul.
Além dos asiáticos, o Brasil também quer enfrentar seleções da África e da Europa antes da Copa do Mundo, nas datas fifas de março e junho de 2026.
Confira a lista abaixo:
Goleiros:
Alisson (Liverpool-ING)
Bento (Al-Nasrr-ARA)
Hugo Souza (Corinthians)
Defensores:
Alexsandro (Lille-FRA)
Alex Sandro (Flamengo)
Caio Henrique (Monaco-FRA)
Douglas Santos (Zenit-RUS)
Fabrício Bruno (Cruzeiro)
Gabriel Magalhães (Arsenal-ING)
Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)
Vanderson (Monaco-FRA)
Wesley (Roma-ITA)
Meias
Andrey Santos (Chelsea-ING)
Bruno Guimarães (Newcastle-ING)
Joelinton (Newcastle-ING)
Casemiro (Manchester United-ING)
Lucas Paquetá (West Ham-ING)
Atacantes
Estêvão (Chelsea-ING)
Gabriel Martinelli (Arsenal-ING)
João Pedro (Chelsea-ING)
Kaio Jorge (Cruzeiro)
Luiz Henrique (Zenit-RUS)
Matheus Cunha (Manchester United-ING)
Raphinha (Barcelona-ESP)
Richarlison (Tottenham-ING)