Seg, 16 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda16/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
COPA 2026

Ancelotti convoca seleção brasileira sem Neymar em última lista antes da Copa do Mundo

Treinador anuncia estreias de Rayan, atacante do Bournemouth, e Igor Thiago, atacante do Brentford

Reportar Erro
Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira  - Foto: @rafaelribeirorio / CBF

O técnico Carlo Ancelotti fez a última convocação da seleção brasileira antes da definição da lista dos 26 atletas que disputarão a Copa do Mundo na América do Norte entre junho e julho. O italiano já tem 18 dos 26 nomes definidos e trata os jogos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, como testes para a escolha dos outros oito.

Sem Neymar, o treinador promoverá as estreias de Rayan e Igor Thiago, além do retorno de Endrick.

Ancelotti acompanhou in loco sete partidas das seis primeiras rodadas do Brasileirão. Entre elas, esteve o empate entre Mirassol e Santos. Havia expectativa de ver Neymar, que integrou a pré-lista. O atacante, porém, foi poupado. Ele voltou a campo contra o Corinthians, mas sem destaque.

Leia também

• Vinicius Lira rompe ligamento do joelho, passa por cirurgia e perde a temporada na Santos

• EUA lançam novos uniformes para a Copa de 2026 após críticas de jogadores; veja fotos

• Confederação Asiática insiste que seleção do Irã disputará a Copa do Mundo

"Estava programado de ir a Mirassol para ver o jogo, para vermos os jogadores do Mirassol e do Santos. Nos recebemos muito bem. Neymar não jogou. Eu gosto de ir aos estádios quando posso de maneira presencial", comentou após a apresentação da nominata nesta segunda-feira.

O técnico enfatizou que chamou apenas jogadores que estão 100% fisicamente, citando as ausências de Eder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo, esse último deve ficar fora da Copa, por causa da gravidade da lesão que teve.

Há, ainda, novidades. Gabriel Sara, Danilo, Rayan e Igor Thiago foram convocados pela primeira vez. Ibañez e o volante Danilo ainda não haviam sido chamados por Ancelotti, apesar de já terem experiência com a seleção.

No dia 11 de maio, serão inscritos 55 jogadores da seleção para a Copa do Mundo. A lista final, com 26 atletas, será divulgada em 18 de maio. Depois, o Brasil ainda enfrenta o Panamá, no Maracanã, dia 31 de maio, e o Egito, dia 6 de junho, já nos Estados Unidos, em Cleveland.

Jogadores convocados para a Seleção contra França e Croácia:

Goleiros:

Defensores:

Meio-campistas:

Atacantes:

Reportar Erro

Veja também

Newsletter