Ancelotti convoca seleção brasileira sem Neymar em última lista antes da Copa do Mundo

A- A+

O técnico Carlo Ancelotti fez a última convocação da seleção brasileira antes da definição da lista dos 26 atletas que disputarão a Copa do Mundo na América do Norte entre junho e julho. O italiano já tem 18 dos 26 nomes definidos e trata os jogos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, como testes para a escolha dos outros oito.

Sem Neymar, o treinador promoverá as estreias de Rayan e Igor Thiago, além do retorno de Endrick.



Ancelotti acompanhou in loco sete partidas das seis primeiras rodadas do Brasileirão. Entre elas, esteve o empate entre Mirassol e Santos. Havia expectativa de ver Neymar, que integrou a pré-lista. O atacante, porém, foi poupado. Ele voltou a campo contra o Corinthians, mas sem destaque.

"Estava programado de ir a Mirassol para ver o jogo, para vermos os jogadores do Mirassol e do Santos. Nos recebemos muito bem. Neymar não jogou. Eu gosto de ir aos estádios quando posso de maneira presencial", comentou após a apresentação da nominata nesta segunda-feira.



O técnico enfatizou que chamou apenas jogadores que estão 100% fisicamente, citando as ausências de Eder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo, esse último deve ficar fora da Copa, por causa da gravidade da lesão que teve.



Há, ainda, novidades. Gabriel Sara, Danilo, Rayan e Igor Thiago foram convocados pela primeira vez. Ibañez e o volante Danilo ainda não haviam sido chamados por Ancelotti, apesar de já terem experiência com a seleção.



No dia 11 de maio, serão inscritos 55 jogadores da seleção para a Copa do Mundo. A lista final, com 26 atletas, será divulgada em 18 de maio. Depois, o Brasil ainda enfrenta o Panamá, no Maracanã, dia 31 de maio, e o Egito, dia 6 de junho, já nos Estados Unidos, em Cleveland.



Jogadores convocados para a Seleção contra França e Croácia:



Goleiros :

Alisson (Liverpool);

Bento (Al-Nassr);

Ederson (Fenerbahçe).

Defensores :

Alex Sandro (Flamengo);

Bremer (Juventus);

Danilo (Flamengo);

Douglas Santos (Zenit);

Gabriel Magalhães (Arsenal);

Ibañez (Ah-Ahli);

Léo Pereira (Flamengo);

Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).

Meio-campistas :

Andrey Santos (Chelsea);

Casemiro (Manchester United);

Danilo (Botafogo);

Fabinho (Al-Ittihad);

Gabriel Sara (Galatasaray).

Atacantes :

Endrick (Lyon);

Gabriel Martinelli (Arsenal);

Igor Thiago (Brentford);

João Pedro (Chelsea);

Luiz Henrique (Zenit);

Matheus Cunha (Manchester United);

Raphinha (Barcelona);

Rayan (Bournemouth);

Vinicius Júnior (Real Madrid).

Veja também