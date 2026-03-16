Ancelotti convoca seleção brasileira sem Neymar em última lista antes da Copa do Mundo
Treinador anuncia estreias de Rayan, atacante do Bournemouth, e Igor Thiago, atacante do Brentford
O técnico Carlo Ancelotti fez a última convocação da seleção brasileira antes da definição da lista dos 26 atletas que disputarão a Copa do Mundo na América do Norte entre junho e julho. O italiano já tem 18 dos 26 nomes definidos e trata os jogos contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, como testes para a escolha dos outros oito.
Sem Neymar, o treinador promoverá as estreias de Rayan e Igor Thiago, além do retorno de Endrick.
Ancelotti acompanhou in loco sete partidas das seis primeiras rodadas do Brasileirão. Entre elas, esteve o empate entre Mirassol e Santos. Havia expectativa de ver Neymar, que integrou a pré-lista. O atacante, porém, foi poupado. Ele voltou a campo contra o Corinthians, mas sem destaque.
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"Estava programado de ir a Mirassol para ver o jogo, para vermos os jogadores do Mirassol e do Santos. Nos recebemos muito bem. Neymar não jogou. Eu gosto de ir aos estádios quando posso de maneira presencial", comentou após a apresentação da nominata nesta segunda-feira.
O técnico enfatizou que chamou apenas jogadores que estão 100% fisicamente, citando as ausências de Eder Militão, Bruno Guimarães, Estêvão e Rodrygo, esse último deve ficar fora da Copa, por causa da gravidade da lesão que teve.
Há, ainda, novidades. Gabriel Sara, Danilo, Rayan e Igor Thiago foram convocados pela primeira vez. Ibañez e o volante Danilo ainda não haviam sido chamados por Ancelotti, apesar de já terem experiência com a seleção.
No dia 11 de maio, serão inscritos 55 jogadores da seleção para a Copa do Mundo. A lista final, com 26 atletas, será divulgada em 18 de maio. Depois, o Brasil ainda enfrenta o Panamá, no Maracanã, dia 31 de maio, e o Egito, dia 6 de junho, já nos Estados Unidos, em Cleveland.
Jogadores convocados para a Seleção contra França e Croácia:
Goleiros:
- Alisson (Liverpool);
- Bento (Al-Nassr);
- Ederson (Fenerbahçe).
Defensores:
- Alex Sandro (Flamengo);
- Bremer (Juventus);
- Danilo (Flamengo);
- Douglas Santos (Zenit);
- Gabriel Magalhães (Arsenal);
- Ibañez (Ah-Ahli);
- Léo Pereira (Flamengo);
- Marquinhos (PSG) e Wesley (Roma).
Meio-campistas:
- Andrey Santos (Chelsea);
- Casemiro (Manchester United);
- Danilo (Botafogo);
- Fabinho (Al-Ittihad);
- Gabriel Sara (Galatasaray).
Atacantes:
- Endrick (Lyon);
- Gabriel Martinelli (Arsenal);
- Igor Thiago (Brentford);
- João Pedro (Chelsea);
- Luiz Henrique (Zenit);
- Matheus Cunha (Manchester United);
- Raphinha (Barcelona);
- Rayan (Bournemouth);
- Vinicius Júnior (Real Madrid).