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FUTEBOL Ancelotti convoca zagueiro Vitor Reis, ex-Palmeiras, para amistoso contra Croácia Defensor do Girona, da Espanha, vai se apresentar nesta sexta-feira (27) nos Estados Unidos

O técnico Carlo Ancelotti anunciou, nesta quinta-feira (26), a convocação do zagueiro Vitor Reis, que atua pelo Girona, da Espanha, para o amistoso da seleção brasileira com a Croácia, na próxima terça-feira (31), às 21h (de Brasília), em Orlando. O anúncio foi feito pela CBF poucas horas depois da derrota por 2 a 1 para a França, nos Estados Unidos.

Vitor Reis vai se apresentar no hotel em que a seleção está hospedada nesta sexta-feira, em Orlando, nos Estados Unidos. No dia seguinte ele inicia os treinamentos junto com o elenco de Carlo Ancelotti.

O zagueiro de 20 anos foi revelado pelo Palmeiras e vendido ao Manchester City no começo de 2025 por 37 milhões de euros (R$ 232,77 milhões, na cotação da época). Ele se tornou o defensor mais caro já vendido por um clube brasileiro. Sem espaço no time inglês, ele acabou emprestado ao Girona, da Espanha, que também pertence ao Grupo City. Ele se consolidou no time espanhol e disputou 29 partidas nesta temporada, com um gol e uma assistência.





Vitor Reis tem histórico de convocações para as seleções de base e foi campeão do Sul-Americano Sub-17 de 2023.

Ancelotti havia convocado os zagueiros Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal) para esta Data Fifa. No entanto, o defensor do time inglês foi cortado após uma lesão no joelho direito e, inicialmente, o técnico optou por não chamar um novo jogador para a posição. Mas Marquinhos ficou fora do jogo contra a França por um problema no quadril e ainda é dúvida para o jogo contra a Croácia.

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