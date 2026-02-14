Ancelotti curte carnaval em Salvador e ouve pedido de Léo Santana: "Coloca o Neymar na seleção"
Treinador da seleção brasileira esteve em um camarote no circuito Barra-Ondina e acompanhou a passagem dos trios elétricos
Carlo Ancelotti aproveitou a noite desta sexta-feira para curtir o carnaval de Salvador. O treinador da seleção brasileira esteve em um camarote no circuito Barra-Ondina e acompanhou a passagem dos trios elétricos no segundo dia oficial da folia na capital baiana.
Durante as apresentações, o italiano foi citado por artistas que se apresentavam no circuito. Léo Santana aproveitou o momento para fazer um pedido direto ao comandante da seleção: a convocação de Neymar.
"Coloca o Neymar nessa seleção brasileira, pelo amor de Deus", disse o cantor, em tom descontraído.
Ancelotti reagiu com um sorriso. "Para gente é uma honra ter você em nosso carnaval. Ter você trazendo toda sua experiência e maturidade para nossa seleção brasileira. Muito obrigado por estar aqui. Vale muito acreditar que o hexa vem no comando de Ancelotti", completou Léo Santana.
Ancelotti desembarcou em Salvador na manhã desta sexta-feira e seguiu para um hotel localizado no próprio circuito da festa. Ele acompanha a programação ao lado de convidados, em área reservada do espaço.
A presença no carnaval faz parte da agenda do treinador no Brasil desde que foi oficializado à frente da seleção. Nos próximos dias, ele ainda deve cumprir compromissos em São Paulo e no Rio de Janeiro.