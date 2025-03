A- A+

Futebol Ancelotti defende Mbappé e nega ciúmes no elenco do Real com ascensão de Rodrygo Comandante italiano reforçou a importância do craque francês para o time e minimizou qualquer polêmica interna

O técnico Carlo Ancelotti saiu em defesa de Kylian Mbappé após críticas sobre sua irregularidade na temporada e rebateu qualquer rumor de ciúmes dentro do elenco com a ascensão do brasileiro Rodrygo. Em entrevista coletiva antes do duelo contra o Rayo Vallecano, o comandante italiano reforçou a importância do craque francês para o time e minimizou qualquer polêmica interna.

"Mbappé está muito bem, estamos muito felizes com ele. A temporada é difícil, principalmente para jogadores com qualidade como ele, que passam por altos e baixos, isso é normal. Se estamos nas oitavas de final da Liga dos Campeões, é muito graças a ele. Ele marcou quatro gols contra o Manchester City", destacou Ancelotti, evidenciando a relevância do atacante.

Nos últimos jogos, Rodrygo tem sido um dos principais destaques do Real Madrid, assumindo um papel de protagonismo no setor ofensivo. Questionado sobre uma possível insatisfação no elenco pela ascensão do brasileiro, Ancelotti negou qualquer desconforto e garantiu que o grupo segue unido. "No meu time, não há ciúmes. Se Rodrygo se destacar mais que seus companheiros, todos ficarão muito felizes por ele", afirmou.

O treinador merengue demonstrou total confiança no jovem brasileiro e deu indícios de que pode até mesmo reformular a equipe para potencializar o desempenho do camisa 11. "Rodrygo está indo muito bem", resumiu o técnico.

Além de falar sobre seus jogadores, Ancelotti projetou o duelo contra o Rayo Vallecano, válido pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. "O Rayo está indo muito bem. Eles são bem organizados e jogam com intensidade. Temos que continuar lutando. Ganhar pontos é vital. Tivemos tempo para nos recuperar bem desde terça-feira, espero que façamos uma boa partida", analisou o italiano.

O Real Madrid entra em campo neste domingo (9), às 12h15 (horário de Brasília), no Santiago Bernabéu, precisando da vitória para seguir na briga pelo título espanhol.

A equipe ocupa a terceira colocação, com 54 pontos, atrás de Barcelona e Atlético de Madrid. Uma vitória sobre o Rayo Vallecano pode ser crucial para manter a equipe na disputa.



