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Ancelotti descarta pensamento no mata-mata e cita escolha por Matheus Cunha como titular

Treinador italiano citou que pensamento inicial é derrotar Escócia para terminar na liderança do Grupo C

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Ancelotti conversa com atacante Vini JúniorAncelotti conversa com atacante Vini Júnior - Foto: Mauro Pimentel/AFP

Após a vitória do Brasil por 3x0 diante do Haiti, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo, muitos torcedores passaram a fazer cálculos sobre quem a Seleção pode pegar na fase de mata-mata. Ansiedade que não acomete o técnico Carlo Ancelotti.

“Não pensamos ainda no mata-mata. Pensamos em jogar bem contra a Escócia, ganhar o jogo e se possível terminar em primeiro no grupo que pode ser importante para o futuro. A Escócia pode criar problemas, como foi contra Marrocos. Vamos seguir trabalhando para melhorar”, afirmou. 

Com a vitória, o Brasil chegou aos quatro pontos e ficou na liderança do Grupo C por causa do saldo de gols. O Marrocos tem os mesmos quatro pontos, mas o saldo de gol do conjunto africano é de +1, enquanto o Brasil tem +3.

Para garantir a primeira posição, o Brasil precisa ganhar da Escócia e sustentar um saldo de gols superior ao do Marrocos.

Se passar na liderança, a Seleção volta a jogar no dia 29, às 14h, contra o segundo colocado do Grupo F, em Houston. Caso fique em segundo, o Brasil terá de enfrentar o líder do Grupo F, em Guadalupe, no mesmo dia 29, às 22h.

Na hipótese de ficar em terceiro, o Brasil terá de aguardar a definição dos demais classificados para saber contra quem vai jogar.

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Matheus Cunha

Autor de dois gols na vitória brasileira, o atacante Matheus Cunha, que entrou na vaga de Igor Thiago, foi elogiado pelo técnico italiano. Ainda assim, o comandante não confirmou se vai manter o camisa 9 entre os titulares contra a Escócia.

“Eu acho que para esse jogo (contra o Haiti) a posição de Matheus Cunha era boa para criar problemas para a defesa. Depois filtrou muito bem os passes, entrou muito bem na posição. Pode ser uma opção. Não quero uma identidade clara, porque no próximo jogo podemos mudar”, declarou. 

 

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