Ancelotti desconversa sobre saída do Real Madrid após derrota: "Terminar bem a temporada"

A derrota do Real Madrid por 4 a 3 para o Barcelona, neste domingo, praticamente encerrou de forma melancólica a irregular temporada da equipe da capital espanhola, eliminada na Liga dos Campeões, derrotada na final da Copa do Rei e com chances remotas de reverter a vantagem do rival.



Após a partida, o técnico Carlo Ancelotti voltou a despistar sobre o seu futuro à frente do clube merengue. Em uma entrevista coletiva de poucas palavras, o comandante italiano desconversou ao ser questionado se este foi o último clássico espanhol com sua presença no banco da equipe merengue.



"É o último clássico da temporada. Precisamos terminar bem a temporada e ganhar os três jogos que ainda temos", resumiu Ancelotti, sem indicar se deixará o clube. Perguntado se ele considera que a temporada um fracasso, foi curto na resposta: "Cada um pode achar o que quiser".



Apesar de comandar o Real Madrid em um período vitorioso, Ancelotti está pressionado pela falta de títulos neste ano. A CBF tenta costurar um acordo para levá-lo à seleção brasileira.





Sobre a derrota no clássico, o técnico lamentou os erros da equipe durante a partida, especialmente no setor defensivo, mas negou que tenha faltado atitude aos seus atletas. Ele ainda ressaltou que Rodrygo não foi a campo porque "não está em sua melhor forma" após retornar de lesão e negou qualquer problema disciplinar.



"Marcamos três e poderíamos ter marcado mais. Ofensivamente, o time tinha um plano claro. Poderíamos ter defendido melhor. Nos primeiros 30 minutos, deveríamos ter jogado melhor, mas não podemos esquecer que estávamos sem cinco zagueiros hoje", explicou. "Foi um jogo equilibrado e disputado até o último segundo. Não tenho nada a reclamar da minha equipe em termos de atitude e comprometimento. Não foi bem, mas competimos."

