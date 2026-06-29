Ancelotti destaca "paciência" da Seleção em virada e explica não ter colocado Neymar no jogo
Brasil começou atrás do placar diante do Japão, mas virou para 2x1 e garantiu vaga nas oitavas de final
O Brasil foi premiado pelo esforço e, principalmente, pela paciência. Após sair atrás do placar diante do Japão, em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo, a equipe conseguiu a virada nos acréscimos, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.
“A equipe não perdeu a paciência. Acho que o time estava bem também na primeira parte do jogo. Forçamos mais cruzamentos na segunda parte e no final saímos bem. Temos muitos recursos, no banco e no campo. Os jogadores trabalham juntos”, afirmou o treinador.
Além de Gabriel Martinelli, Endrick, Danilo Santos e Fabinho foram os outros que entraram no segundo tempo. Neymar não entrou. Questionado sobre o motivo de não ter colocado o camisa 10, o técnico italiano explicou o contexto em que pensava utilizar o jogador.
“Estava esperando colocar Neymar na prorrogação. Falei com ele que se a gente não tivesse empatado o jogo, ele entraria no minuto 60 ou 65. Como empatamos, eu não queria mudar a estrutura”, apontou.
Garantido nas oitavas de final, o Brasil pega na fase seguinte o ganhador de Costa do Marfim e Noruega, que duelam terça-feira (30), às 14h, em Dallas.
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