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Futebol

Ancelotti destaca "paciência" da Seleção em virada e explica não ter colocado Neymar no jogo

Brasil começou atrás do placar diante do Japão, mas virou para 2x1 e garantiu vaga nas oitavas de final

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Carlo Ancelotti, técnico do BrasilCarlo Ancelotti, técnico do Brasil - Foto: Paul Ellis/AFP

O Brasil foi premiado pelo esforço e, principalmente, pela paciência. Após sair atrás do placar diante do Japão, em Houston, pela segunda fase da Copa do Mundo, a equipe conseguiu a virada nos acréscimos, com gols de Casemiro e Gabriel Martinelli.

“A equipe não perdeu a paciência. Acho que o time estava bem também na primeira parte do jogo. Forçamos mais cruzamentos na segunda parte e no final saímos bem. Temos muitos recursos, no banco e no campo. Os jogadores trabalham juntos”, afirmou o treinador.

Além de Gabriel Martinelli, Endrick, Danilo Santos e Fabinho foram os outros que entraram no segundo tempo. Neymar não entrou. Questionado sobre o motivo de não ter colocado o camisa 10, o técnico italiano explicou o contexto em que pensava utilizar o jogador.

“Estava esperando colocar Neymar na prorrogação. Falei com ele que se a gente não tivesse empatado o jogo, ele entraria no minuto 60 ou 65. Como empatamos, eu não queria mudar a estrutura”, apontou. 

Garantido nas oitavas de final, o Brasil pega na fase seguinte o ganhador de Costa do Marfim e Noruega, que duelam terça-feira (30), às 14h, em Dallas. 

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