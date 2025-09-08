Seg, 08 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda08/09/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Futebol

Ancelotti deve fazer várias alterações na seleção para jogo na Bolívia pelas Eliminatórias

Brasil enfrenta a Bolívia nesta terça-feira (9), em El Alto, com uma nova escalação e teste de jogadores

Reportar Erro
Carlo Ancelotti deve fazer mudanças na escalação do Brasil em confronto contra a Bolívia nesta terça-feira (9)Carlo Ancelotti deve fazer mudanças na escalação do Brasil em confronto contra a Bolívia nesta terça-feira (9) - Foto: @rafaelribeirorio/CBF

O técnico Carlo Ancelotti deverá cumprir a intenção de utilizar as duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para testar vários jogadores já com foco na disputa da Copa do Mundo do ano.

Desta forma, a escalação para o jogo contra a Bolívia, nesta terça-feira, em Al Alto, deverá ser bem diferente da utilizada na vitória por 3 a 0 contra o Chile, quinta-feira, no Maracanã.

Leia também

• Jogadores do Brasil destacam desafio de jogar na altitude da Bolívia

• Ancelotti faz "mistério" sobre escalação do Brasil para despedida na Bolívia das Eliminatórias

• Seleção terá logística específica e ambição para enfrentar a Bolívia 'quase no céu'

Durante o treino deste domingo, na Granja Comary, em Teresópolis, o treinador optou por colocar vários jogadores no time titular, dando a impressão de que uma 'nova seleção' estará em campo para enfrentar a seleção boliviana e a altitude de 4 mil metros.

No gol, existe as três opções - Alisson, Bento e Hugo Souza - tem chances de começar a partida e de até entrar no decorrer dos 90 minutos. Na zaga, Fabrício Bruno e Alex podem formar a dupla de zaga, enquanto Caio Henrique e Vitinho têm chance de serem usados nas laterais.

No meio de campo, Andrey Santos poderá ser o escolhido por Ancelotti para ficar com a vaga di suspenso Casemiro. Bruno Paquetá é outro que tem chance de compor o time titular.

Já no ataque, Estêvão, Raphinha e Gabriel Martinelli poderão ter a oportunidade de Richarlison, no lugar de João Pedro.

A seleção treina nesta segunda-feira, às 10h30, quando Ancelotti vai definir o time para o confronto com a Bolívia, que disputa com a Venezuela a vaga para a disputa da repescagem.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter