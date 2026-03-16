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COPA DO MUNDO Ancelotti diz que comandar o Brasil é "motivação" e destaca pressão pelo hexa Técnico afirma em entrevista a rádio espanhola que conquistar a Copa do Mundo não é apenas meta, mas impulso para o trabalho

O técnico Carlo Ancelotti afirmou que comandar a seleção brasileira representa uma grande motivação em sua carreira e destacou a pressão natural pela conquista do sexto título mundial. Em entrevista à Radio Marca, o treinador italiano disse que vencer a Copa do Mundo com o Brasil vai além de uma meta esportiva.

— Ganhar a Copa do Mundo com o Brasil não é apenas um objetivo, é também uma motivação — afirmou o técnico.

Ancelotti explicou que encontrou um ambiente extremamente apaixonado pelo futebol desde que assumiu o comando da seleção. Segundo ele, o país vive o esporte de maneira diferente da Europa.

— O clima no Brasil é de futebol. As pessoas são muito apaixonadas. É um país feliz, alegre, cheio de gente boa — disse.

O treinador também destacou a dimensão que a seleção tem no país. Para ele, a importância do time nacional no Brasil supera a de clubes, algo que não ocorre com a mesma intensidade no futebol europeu.

— Aqui, quando a seleção joga, o mundo inteiro para. Não é a mesma atmosfera que na Europa. No Brasil, o time mais importante é a seleção — afirmou.

Apesar do carinho recebido, Ancelotti reconhece que a cobrança é elevada. Segundo ele, até erros em amistosos geram críticas fortes, algo que pretende administrar com o elenco.

— Existe muita pressão sobre os jogadores. Um erro em um amistoso aqui é punido. Quero conversar com eles para que não se pressionem tanto — disse.

Durante a entrevista, o treinador também elogiou jogadores brasileiros com quem trabalhou e destacou o talento de Vinícius Júnior, atualmente no Real Madrid CF.

— Vinicius nunca decepcionou em jogos importantes. Estou convencido de que ele fará uma grande Copa do Mundo se estiver na seleção — afirmou.

Ancelotti assumiu a seleção brasileira após encerrar sua segunda passagem pelo Real Madrid, onde se tornou o treinador mais vitorioso da história do clube espanhol.

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