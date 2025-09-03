A- A+

Futebol Ancelotti diz que decisão técnica deixou Neymar fora da convocação da seleção brasileira Brasil enfrenta o Chile pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta quinta-feira (4), às 21h30

Às vésperas de enfrentar o Chile em jogo válido pela 17ª rodada das Eliminatórias da América do Sul, o atacante Neymar foi o assunto da entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira, pelo treinador Carlo Ancelotti.

Questionado mais uma vez sobre as declarações do atleta por sua não convocação, o italiano disse que a sua ausência na lista da seleção brasileira "foi uma decisão técnica".

"É uma decisão técnica que se baseia em muitas coisas. Do que o jogador está fazendo, o que tem feito. E também o problema que ele teve. Quando eu falo do critério físico, é um critério que toda a comissão acha muito importante. Ninguém pode discutir o Neymar a nível técnico. O que estamos olhando e avaliando é sua condição física, mas não só dele, de todos os jogadores que estão aqui", afirmou o comandante que destacou o nível dos jogadores brasileiros.

"A verdade é que essa seleção (brasileira) tem muita concorrência. Muitíssima. Acreditamos que temos 70 jogadores que podem estar na Copa do Mundo", afirmou o treinador em cima de suas observações desde que assumiu o cargo na CBF.

Adotando uma postura política, Ancelotti optou por não entrar em polêmica sobre a declaração de Neymar, sobre o motivo apontado para ficar fora da lista da seleção brasileira para esses dois últimos compromissos pelas Eliminatórias.

Após o jogo com o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, o camisa 10 santista disse que "achava que tinha ficado de fora da relação de convocados por opção técnica mesmo".

Na última semana, Ancelotti deu a entender de que a lesão de Neymar teria sido o ponto principal para não chamá-lo. O treinador afirmou ainda que o atleta não precisaria ser testado

A convocação para a Data Fifa de setembro aconteceu no último dia 25 de agosto, quando Neymar se recuperava de um edema na coxa e o Santos comunicou a CBF sobre a contusão do atleta. Neste domingo, diante do Fluminense, Neymar esteve em campo e participou da partida, disputada na Vila Belmiro.

A última vez que Neymar defendeu a seleção brasileira foi no dia 17 de outubro de 2023, também em um jogo das Eliminatórias. Em partida contra os uruguaios, em Montevidéu, o atacante rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho ainda no primeiro tempo. Neste confronto, a equipe nacional acabou sendo derrotada por 2 a 0.

Veja também