A- A+

Futebol Internacional Ancelotti diz que deve permanecer no Real Madrid na próxima temporada Decisão pode frustrar a Seleção Brasileira, que está especulando o nome do italiano desde o fim da última Copa do Mundo

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostrou convicto nesta sexta-feira (14) de que permanecerá no clube merengue, depois de terem crescido nas últimas semanas as especulações sobre o seu futuro.

"Sim, acho que sim, o presidente (Florentino Pérez) sempre foi muito carinhoso comigo", disse Ancelotti em entrevista coletiva, quando perguntado se ele acha que o presidente do gigante da capital espanhola quer mantê-lo no comando do time.

"Ele continua muito carinhoso e temos que olhar para frente. O clube está tranquilo e acho que estaremos aqui na próxima temporada e vamos respeitar o contrato", acrescentou o treinador italiano, cujo contrato termina em junho de 2024.

"O clube me mostra muito carinho todos os dias. Estou muito tranquilo, muito confortável aqui", acrescentou Ancelotti, após semanas em que surgiram rumores de que ele seria o próximo técnico da seleção brasileira.

"Me sinto orgulhoso de tudo isto. Até agora tem sido um regresso bem sucedido (ao clube espanhol) e espero poder continuar assim. O que me deixa mais feliz é voltar a trabalhar aqui, em Valdebebas (no centro de treinamento do Real Madrid) todos os dias", afirmou o técnico italiano.

Ancelotti não quis, no entanto, fazer uma observação sobre a atual temporada, onde é muito difícil tomar o título do campeonato espanhol das mãos do Barcelona, mas se conseguiu se classificar para a final da Copa do Rei e está perto de chegar às semifinais da Liga dos Campeões.

"Temos que esperar para ver o que acontece. Até agora tivemos sucesso em algumas competições e menos em outras. Pode ser uma temporada de muito sucesso se tudo correr bem ou pode ser uma temporada com dúvidas", concluiu.

Veja também

Campeonato Pernambucano Rafael Thyere e Jean participam de coletiva pré-final do Pernambucano entre Sport e Retrô