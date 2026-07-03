Ancelotti diz que Neymar está pronto para jogar 90 minutos pela seleção na Copa do Mundo

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Neymar não foi utilizado pelo técnico Carlo Ancelotti na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre o Japão na última segunda-feira, 29, pela segunda fase da Copa do Mundo.

A ideia do treinador era aproveitar o atleta em uma eventual prorrogação. Mas o comandante garantiu que o jogador reúne condições de atuar por 90 minutos em uma partida.



No próximo domingo, a seleção brasileira desafia a Noruega, pelas oitavas de final da competição. Carlo Ancelotti deixou em aberto a possibilidade de usar o camisa 10 no confronto decisivo do final de semana.

"O importante é que ele pode jogar. Quanto tempo jogará, ninguém sabe. Ele tem experiência para manejar os minutos do jogo, o ritmo. Quando eu entender que a equipe precisa dele, vou colocá-lo", disse Carlo Ancelotti em entrevista para a jornalista Mônica Bergamo.



Questionado se Neymar está recuperado plenamente da lesão a ponto de atuar durante 90 minutos, Carlo Ancelotti foi direto. "Sim. Ele pode jogar 90 minutos", assegurou.



O técnico do Brasil ainda elogiou a postura de Neymar durante a Copa do Mundo e afirmou que ele tem feito de tudo para conseguir um lugar na equipe titular.



"Ele não está conformado (em ficar no banco de reservas), mas está se comportando muito bem. Está treinando muito bem. Neymar é muito respeitoso, amável e querido pelos companheiros. É um caráter importante na equipe porque tem qualidade e é uma pessoa muito humilde. Estou muito contente com ele. E obviamente ele quer jogar, como sempre jogou", prosseguiu.



"Não pede 'quero jogar', mas isso é bastante claro. E positivo. Um jogador não pode ficar contente de estar no banco", complementou.



Carlo Ancelotti projetou o jogo contra a Noruega pelas oitavas de final. O italiano destacou os pontos fortes da equipe europeia, elogiando a qualidade do centroavante Erling Haaland.



"Neste ponto da Copa, todas as partidas são duras. Em um mata-mata entram em jogo muitos fatores, não só aspectos técnicos, de estratégia, mas também aspectos mentais. A Noruega é uma boa equipe, com bons jogadores. Haaland é um dos melhores jogadores do mundo. Sempre é difícil. Mas estamos confiantes de que teremos um bom jogo", discursou.



"É uma equipe muito bem organizada na linha defensiva, o treinador está trabalhando muito bem nesse aspecto. É muito forte na bola parada, por exemplo. São jogadores com bom preparo físico. Todas são características positivas para eles", completou.

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