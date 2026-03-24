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COPA DO MUNDO Ancelotti diz que restam apenas "quatro vagas" na seleção brasileira e admite carência nas laterais Técnico aproveita amistosos contra França e Croácia para observar novos jogadores e fazer últimos testes

A menos de três meses para a Copa do Mundo, Carlo Ancelotti já definiu grande parte dos convocados da seleção brasileira para a competição. Para o técnico italiano, restam apenas quatro vagas na lista final. A ideia do treinador é aproveitar os amistosos contra França e Croácia para observar novos jogadores antes de definir os últimos nomes.

— São quatro vagas, e acredito que nesse sentido temos muitas dúvidas. Por isso nesta convocação chamei jogadores novos que não conheço muito bem. A dúvida pode ser um jogador na defesa, dois no meio e dois no ataque. A concorrência é muito alta. A Seleção tem muitos jogadores com muito talento e qualidade — disse o técnico em entrevista a Galvão Bueno.

Foram dez jogadores convocados pela primeira vez por Carlo Ancelotti nesta Data Fifa: Ibañez (Al-Ahli), Léo Pereira (Flamengo), Danilo (Botafogo), Gabriel Sara (Galatasaray-TUR), Endrick (Lyon), Igor Thiago (Brentford), Rayan (Bournemouth) e Kaiki (Cruzeiro) — este último entrou na vaga de Alex Sandro (Flamengo), cortado por lesão.

Mesmo enaltecendo a grande oferta de talento do futebol brasileiro, o italiano admitiu que a Seleção sofre com falta de opções nas laterais. Para o lado direito, ele está contente com Wesley (Roma-ITA), mas não descarta utilizar um zagueiro na posição.

— Todo mundo sabe, falta o que nunca tinha faltado, os laterais. Brasil teve laterais fantásticos, Cafu, Marcelo... agora temos um pouco de carência, também a nível de jovem. Mas temos jogadores espertos nessa posição, o jovem Wesley está muito bem na Roma. Para a nossa equipe, estou contente — explicou Ancelotti.

— Não tenho problema em usar um zagueiro na lateral. Nem sempre um lateral precisa atacar. O mais importante na equipe é o equilíbrio. Quando tem um ponta muito forte no ataque não precisa de um lateral que ataque também. As vezes precisa de um que pode dar mais equilíbrio ao time no aspecto defensivo. O Militão jogou muito bem contra Senegal nesta posição, outros jogadores também podem fazer a lateral, como o Marquinhos. Agora vamos testar o Ibañez também. Podemos encontrar perfis que podem ajudar a equipe a manter um bom equilíbrio — concluiu.

A próxima oportunidade para Carlo Ancelotti fazer testes na Seleção será na quinta-feira, contra a França, em Boston, nos Estados Unidos. Depois, o Brasil encara a Croácia, no próximo dia 31, em Orlando.

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