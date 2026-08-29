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Seleção Brasileira Ancelotti e comissão técnica da seleção se dividem entre jogos na Europa e no Brasil para convocação Integrantes da CBF estarão nos estádios neste domingo para acompanhar Athletico-PR x Fluminense, Flamengo x Botafogo e Corinthians x Santos

Carlo Ancelotti acompanha neste fim de semana três partidas na Europa para observar jogadores brasileiros antes da próxima convocação da seleção brasileira.

O técnico italiano esteve nesta sexta-feira no empate por 2 a 2 entre Lille e PSG, pelo Campeonato Francês, e ainda assistirá a Tottenham x Newcastle e Chelsea x Brighton, pela Premier League.

No Brasil, integrantes da comissão técnica também estarão nos estádios neste domingo para acompanhar Athletico-PR x Fluminense, Flamengo x Botafogo e Corinthians x Santos.

O trabalho faz parte da preparação para os amistosos da Super Data-Fifa de setembro.

Ancelotti está na Europa, onde se reuniu com integrantes da comissão técnica que trabalham no continente. Nesta sexta, no Stade Pierre-Mauroy, em Lille, esteve acompanhado do auxiliar Paul Clement. A partida marcou a estreia oficial de Davide Ancelotti no comando do Lille em casa.

Neste sábado, Ancelotti vai ao Tottenham Hotspur Stadium para acompanhar Tottenham x Newcastle. No domingo, estará no Stamford Bridge para Chelsea x Brighton.

“Esses dias na Europa são importantes para o nosso trabalho pensando nos próximos compromissos da Seleção. Estamos acompanhando o início das principais ligas europeias e queremos aproveitar para observar os jogadores brasileiros de perto, acompanhar o momento de cada um em seus clubes e manter um contato próximo com eles e com suas equipes”, afirmou Ancelotti.

O treinador intensificou o trabalho de observação depois do início das principais ligas europeias, já pensando na lista de setembro.

“Já estamos trabalhando na próxima convocação, e esses jogos nos permitem ter mais informações e avaliar o momento de cada jogador. Acompanhamos muitos atletas todas as semanas, mas, sempre que temos a oportunidade, consideramos importante estar presentes nos estádios e observar de perto a evolução de cada um. Temos pela frente os amistosos de setembro e queremos chegar a essa convocação com o máximo de informações possível. Seguimos construindo a nossa equipe, e cada oportunidade de estar perto dos jogadores faz parte desse processo”, disse.

Observação também no Brasil

O trabalho de observação é dividido entre os integrantes da comissão. Enquanto Ancelotti e seus auxiliares acompanham as principais ligas europeias, profissionais da CBF percorrem estádios brasileiros para analisar partidas do Brasileirão, da Copa do Brasil e de torneios da Conmebol.

“Este é também um trabalho conjunto de toda a nossa comissão. Enquanto estamos acompanhando jogos na Europa, outros integrantes da nossa equipe estão fazendo o mesmo no Brasil. Queremos que esse acompanhamento próximo dos jogadores seja uma das tônicas do nosso trabalho neste novo ciclo”, afirmou Ancelotti.

Coordenador geral de seleções da CBF, Rodrigo Caetano destacou que o processo envolve também a integração com as categorias de base e um planejamento de médio e longo prazo.

“Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade para com a Seleção Brasileira e o que é exigido pela nossa torcida. Estamos nos aprofundando ainda mais no processo de integração com as seleções de base, algo que já havíamos iniciado mesmo antes da Copa, porém, agora com mais tempo e com um planejamento de médio e longo prazos. Nos reunimos diariamente com todos os setores do departamento de seleções, acompanhamos partidas das principais ligas mundiais, observamos centenas de jogos e todos nós temos viajado o Brasil e também a Europa para acompanhar o máximo possível de partidas nos estádios, além de estreitarmos cada vez mais nossa relação com os atletas convocáveis e seus respectivos clubes”, afirmou Caetano.

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