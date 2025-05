A- A+

Esportes "Ancelotti é um acerto para o Brasil", diz Ronaldinho Gaúcho sobre contratação do italiano Brasileiro e treinador trabalharam juntos no Milan, da Itália

A contratação de Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira tem gerado expectativas e debates no cenário esportivo nacional. Entre os que demonstraram apoio está Ronaldinho Gaúcho, ídolo do futebol brasileiro e ex-jogador comandado por Ancelotti no Milan.

— Adoro. Trabalhamos juntos, conheço-o bem e acho que foi um acerto da CBF. Como brasileiro, estou feliz e espero que ele possa fazer um grande trabalho e conquistar a próxima Copa do Mundo — falou em entrevista ao jornal espanhol Marca.

A chegada de Ancelotti, marcada para o dia 26 de maio, será acompanhada pela apresentação oficial e pela divulgação da primeira convocação sob seu comando. O técnico italiano, que deixará o Real Madrid após o término da temporada europeia, assinou contrato com a CBF até o Mundial de 2026.

Além disso, o "Bruxo" também opinou sobre o prêmio da Bola de Ouro da temporada passada, disputada entre Rodri e Vini Jr.

— Há anos ele vem conquistando as competições mais importantes, marcando, além disso, gols decisivos em finais de Champions. Acho que ele merecia — respondeu.

