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FUTEBOL Ancelotti e Vini Jr. são os piores do Brasil em empate com a Austrália; veja notas Seleção Brasileira precisou buscar o empate por 1 a 1 com a Austrália no apagar das luzes

A seleção brasileira escapou de iniciar o novo ciclo com derrota e buscou no último minuto o empate, por 1 a 1, com a Austrália, nesta sexta-feira, no primeiro amistoso após a Copa do Mundo.



Com um time de remanescentes e somente dois estreantes, o Brasil fez seu pior jogo sob o comando do técnico Carlo Ancelotti e não conseguiu se impor diante de uma adversário relativamente modesto. Veja as notas do time brasileiro abaixo:





Hugo Souza: 4,0

Demonstrou insegurança ao sair da meta em cobranças de escanteio e ficou plantado na cobrança de falta que originou o gol da Austrália. A impressão é de que poderia ao menos ter saltado na bola. Não tem ido bem na seleção.



Matheuzinho: 5,5

Em sua estreia pela seleção brasileira, o lateral-direito do Corinthians tentou dar opção no ataque, mas foi pouco acionado. Na marcação, não comprometeu e cortou bolas importantes.



Marquinhos: 5,5

Experiência na zaga brasileira, o zagueiro teve mais uma partida regular. Está longe de ser o problema da seleção.

Marquinhos, capitão da Seleção Brasileira. Foto: Saeed Khan / AFP





Vitor Reis: 5,5

Outro estreante na seleção, manteve o nível de Marquinhos e se impôs diante de um adversário de menor nível técnico. Mostrou que deve ganhar sequência.



Douglas Santos: 4,5

Outro lateral que pouco contribuiu no ataque. Na defesa, foi menos efetivo que Matheuzinho.



Bruno Guimarães: 5,5

Começou apagado, mas cresceu na partida até ser substituído. Quase marcou um gol no primeiro tempo. Será importante no novo ciclo.

Bruno Guimarães em disputa de bola contra a Austrália. Foto: Saeed Khan / AFP



Danilo: 6,0

Desarmou e atacou, mas pode pisar mais na área. Pode ser bastante útil no time da seleção e deveria ter tido mais chances na última Copa.



Estêvão: 6,0

Apesar da falta de ritmo de jogo - é reserva no Chelsea neste início de temporada -, foi um dos mais perigosos do time de Ancelotti e mostrou eficiência ao balançar as redes em gol anulado. Tem qualidade para ser utilizado mais pelo setor central.



Endrick: 4,0

Assim como Estêvão, está sem ritmo de jogo por atuar somente quatro minutos na temporada pelo Real Madrid. Ficou perdido entre os zagueiros da Austrália e foi prejudicado pelo desajuste no time de Ancelotti. Teve o mérito de "brigar", mas não brilhou

Danilo e Endrick durante amistoso contra a Austrália. Foto: Saeed Khan / AFP





Raphinha: 6,5

Melhor do Brasil em campo, o novo camisa 10 da seleção se movimentou e tentou fazer a engrenagem do meio-campo funcionar, mas o esquema de Ancelotti não potencializou o seu bom momento de artilheiro no Barcelona. Deu a assistência para o gol de Rayan.



Vini Jr.: 3,0

Destaque negativo da partida. Errou a maioria das jogadas que tentou e, por vezes, pareceu desligado do jogo. Poderia ter saído no intervalo.



Douglas Luiz: 4,5

Não manteve a mesma qualidade de Bruno Guimarães e ainda fez a falta que originou o gol da Austrália.



Samuel Lino: 5,5

Foi proativo, mas não brilhou. Faltou ser mais incisivo.

Matheuzinho, Rayan e Samuel Lino celebrando o gol de empate do Brasil. Foto: Saeed Khan / AFP





Pedro: 5,0

Entrou com o objetivo de mudar a característica, mas participou pouco.



Jair Cunha: 4,5

Demonstrou nervosismo, não passou segurança e errou passes. Estreia abaixo do que pode apresentar.



Mauro Júnior: 5,5

Passou mais segurança do que Douglas Santos. Merece ser testado como titular na lateral-esquerda no próximo amistoso.



Rayan: 6,5

Começou hesitoso e com pouco espaço para explorar sua velocidade Quando entrou na área, mostrou que tem qualidade para ser utilizado como 9 ao finalizar bem, de cabeça, cobrança de escanteio de Raphinha e garantir o empate.

Seleção Brasileira precisou buscar o empate por 1 a 1 com a Austrália. Foto: Saeed Khan / AFP



Carlo Ancelotti: 2,5

A seleção fez seu pior jogo sob o comando do italiano e por pouco não passou um vexame em Townsville. O time brasileiro involuiu em relação às partidas anteriores e o esquema com quatro atacantes novamente não funcionou, deixando um buraco no meio-campo. Os jogadores ficaram presos ao sistema, com pouca movimentação e controle da partida, além de fazer a Austrália parecer um adversário de uma prateleira acima do que é.

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