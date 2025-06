A- A+

Futebol Ancelotti elogia desempenho defensivo do Brasil em empate diante do Equador Técnico disse ter ficado satisfeito com o resultado. Próximo jogo será terça (10), contra o Paraguai, na Neo Química Arena

O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, saiu satisfeito com o empate sem gols da equipe diante do Equador, nesta quinta (8), fora de casa, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo e 2026. De acordo com o treinador, os brasileiros passaram segurança defensiva.





“Em nível defensivo, foi uma boa partida. A equipe teve boa atitude, ordem, boa pressão ofensiva. A outra parte é que poderíamos ter sido melhor com a bola, com mais fluidez. No final, o empate foi bom e saímos satisfeitos, com confiança para o próximo jogo. Tivemos boas oportunidades com Vini e Casemiro. Poderíamos ter sido melhores, mas temos de levar em conta a força do rival. Eles jogaram uma boa partida”, afirmou.

Na próxima terça-feira, o Brasil recebe o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela 16ª rodada. “Será uma partida diferente, acredito que teremos mais condições de controlar o jogo. Temos que fazer um jogo com mais ritmo, mobilidade e intensidade”, alertou.

O técnico também contou como foi o sentimento na estreia do comando do Brasil. “Minha primeira partida comandando uma seleção…meu coração sentiu algo especial. Estive no banco em mais de 1800 partidas e esta foi especial. Eu me sinto encantado em trabalhar com a CBF e, para mim, é um presente estar aqui”, declarou.

Veja também