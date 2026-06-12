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Futebol Ancelotti elogia Marrocos e cita estreia na Copa como "momento bonito da carreira" Treinador estreará em mundiais após currículo consolidado por clubes, com diversos títulos nacionais e internacionais

Multicampeão por clubes na Europa, o técnico Carlo Ancelotti assumiu há um ano uma das missões mais desafiadoras da carreira: comandar a Seleção Brasileira. Neste sábado (13), ele viverá pela primeira vez a experiência de estrear em uma Copa do Mundo, no duelo da Canarinho diante do Marrocos, em Nova Jersey, na abertura do Grupo C.

“É uma experiência nova, algo especial representar o país do futebol. A seleção mais premiada do mundo. É uma responsabilidade e uma honra. Quero aproveitar isso com alegria porque é um momento muito bonito da minha história”, destacou.

Mesmo longe de ter a mesma tradição do Brasil no futebol, Marrocos vem de uma ótima campanha no Mundial de 2022, terminando em quarto lugar. Por isso, o técnico italiano reforçou que a Seleção precisará fazer um “jogo completo” para começar a Copa com um triunfo.

“Marrocos é uma equipe organizada, com qualidade em todos os aspectos. Temos de fazer um jogo completo. No futebol moderno não há equipe pequena. Eles são um dos melhores da África”, apontou.

Neymar

Como de costume, o treinador foi questionado sobre como está a preparação de Neymar para a Copa. Fora da lista de relacionados para o jogo contra Marrocos, a expectativa da comissão técnica é contar com o camisa 10 na próxima semana, de olho no duelo perante o Haiti, no dia 19 de junho.

“Ele está trabalhando forte porque quer se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que ele se junte ao grupo nos treinos da próxima semana. Não o convocamos somente pela qualidade inquestionável dele, mas também pela experiência. Ele pode ser um exemplo aos jogadores mais jovens que temos”, declarou.

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