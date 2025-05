A- A+

Ancelotti Ancelotti elogia relação com o Real, mas evita cravar futuro: 'Não sei o que vai acontecer' Técnico deve se pronunciar sobre próximos passos após fim do Espanhol, no dia 25 de maio

Alvo da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para assumir a seleção brasileira, o técnico Carlo Ancelotti evitou dar pistas sobre o futuro durante entrevista coletiva neste sábado (3). Embora tenha reforçado o bom relacionamento com a diretoria do Real Madrid, o treinador afirmou que só vai se pronunciar sobre o assunto após o fim do Campeonato Espanhol.

“Não vou dizer nada, não sei o que vai acontecer, mas aconteça o que acontecer, será uma despedida fantástica. Nunca tive uma briga em seis anos de clube e nem terei uma no último dia, que não sei quando será. Pode ser em 25 de maio, em 2026 ou em 2030”, declarou.

Pressionado pelos jornalistas, o treinador respondeu com firmeza.

“Entendo que você quer falar sobre meu futuro. Sei perfeitamente o que tenho de fazer, o que vou fazer e o que estou fazendo, que não é falar sobre isso. Sei que estou decepcionando você hoje, mas não me importo.”

Real Madrid

Vice-líder do Campeonato Espanhol, o Real Madrid enfrenta o Celta de Vigo neste domingo (4), no Santiago Bernabéu, e ainda disputa o título com o Barcelona. Ancelotti afirmou que, apesar das especulações, segue focado no trabalho atual. “Tenho muito carinho pelo meu clube, pelos meus jogadores e pelos torcedores”, disse.

Após eliminações na Liga dos Campeões e na final da Copa do Rei, o Espanhol é a última chance de título na temporada. O Real soma 72 pontos, com 22 vitórias, seis empates e cinco derrotas em 33 rodadas. Nos últimos cinco jogos, conquistou quatro vitórias e sofreu apenas um revés.

“O Celta é um time muito bom e organizado. Tivemos uma ótima semana de preparação e queremos seguir na briga pelo título”, afirmou. “Estamos focados no presente, que é lutar até o fim, até o último segundo da partida.”

