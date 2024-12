A- A+

REAL MADRID Ancelotti expõe razão de Endrick ficar no banco em triunfo do Real Madrid: 'Tem que trabalhar' Atacante participou de 12 das 20 partidas que o clube realizou nesta temporada, mas iniciou como titular em apenas um

Após reduzir a diferença para o Barcelona no Campeonato Espanhol a um ponto com a combinação de resultados da rodada do fim de semana (triunfo sobre o Getafe e revés do clube catalão para o Las Palmas), técnico Carlo Ancelotti mandou um recado para o atacante Endrick, que assistiu à vitória do Real Madrid do banco de reservas.

"Endrick tem que trabalhar. Não queria modificar e fazer uma mudança a dois minutos do final porque o Mbappé estava sendo muito perigoso", afirmou o treinado italiano ao jornal "Mundo Deportivo". Na partida, ele deu oportunidades a jovens como Arda Guller e Brahim Díaz que deram mais consistência ao time.

"Brahim Díaz e Arda Guller estavam fazendo um bom trabalho defensivo. Ele (Endrick) aqueceu e não entrou, mas estará pronto (disponível) para a próxima partida", completou o comandante da equipe merengue. Ainda de acordo com periódico espanhol, o brasileiro vive um "ostracismo sem fim" e de grande promessa agora está na condição de "reserva fixo".

Contratado junto ao Palmeiras sob o status de revelação, o jovem atacante brasileiro participou de 12 das 20 partidas que o clube realizou nesta temporada. Destes confrontos, em apenas um ele iniciou como titular (na derrota para o Lille, pela Liga dos Campeões).

Diante do Liverpool, em novo revés pelo torneio de clubes da Europa, Endrick foi chamado pelo treinador para entrar em campo aos 34 minutos. Sem conseguir se destacar, ele não mudou o panorama do duelo e ainda recebeu um cartão amarelo.

No duelo sobre o Getafe, o Real Madrid venceu o confronto por 2 a 0 com gols de Bellingham e Mbappé. Com o resultado, a equipe merengue chegou aos 33 pontos e tem um a menos que o Barcelona, líder isolado do Campeonato Espanhol.



