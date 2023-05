A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Ancelotti esfria seleção brasileira e indica ficar no Real Madrid: "Lutarei por outra Champions" Treinador afirmou que quer conquistar mais uma Champions League pelo clube espanhol; CBF mantém interesse em sua contratação

Após a eliminação na Liga dos Campeões, o técnico Carlo Ancelotti voltou a ser o foco das atenções. Isso porque, após a queda diante do Manchester City, existe a especulação de que o italiano assumiria a seleção brasileira. No entanto, na coletiva de imprensa, ele esfriou o interesse e indicou a permanência no Real Madrid.

— Ninguém duvida de mim. Acho que o presidente foi muito claro há 15 dias — esse é um passo a melhorar para o ano que vem. Na próxima temporada estarei aqui para lutar por mais uma Liga dos Campeões — afirmou o treinador.

Ancelotti é a primeira opção da CBF para assumir o cargo. Inclusive, Ednaldo Rodrigues admitiu publicamente que ele é a escolha óbvia a seleção brasileira. Em entrevista à agência Reuters, o Cartola afirmou que não fez contato com o treinador e que espera iniciar as negociações com o técnico que substituirá de Tite em abril.

— Ancelotti é unanimemente respeitado entre os jogadores. Não apenas Ronaldo Nazário ou Vinicius Jr, mas todos que jogaram por ele — disse Ednaldo à Reuters, que completou: — O admiro muito pela honestidade na forma como trabalha e pela constância do seu trabalho. Não precisa de apresentações. É mesmo um treinador de topo que tem várias conquistas e esperamos que possa ter ainda mais.



O planejamento é que as conversas com os candidatos a técnico da seleção comecem em abril e o nome seja anunciado até o final de maio. O objetivo é que na próxima data Fifa, em junho, seja a estreia do novo treinador.

