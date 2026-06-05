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Seleção Brasileira

Ancelotti espera poder contar com Neymar na próxima semana

Em coletiva concedida nesta sexta-feira (5), italiano afirmou que atacante vem fazendo um "ótimo trabalho"

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Ancelotti espera poder contar com Neymar na próxima semanaAncelotti espera poder contar com Neymar na próxima semana - Foto: IRA L. BLACK / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Em entrevista coletiva concedida na manhã desta sexta-feira (5), o técnico Carlo Ancelotti falou sobre a situação de Neymar. O treinador italiano afirmou que o camisa 10 está em evolução e pode trabalhar com o grupo na próxima semana. 

O atacante vai realizar uma ressonância na próxima segunda-feira (8). "A situação de Neymar é bastante clara. Está fazendo um ótimo trabalho individual. Vai fazer uma ressonância e depois disso, se tudo sair bem, vai treinar com o grupo na próxima semana", comentou.

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Em recuperação de uma lesão de grau 2 na panturrilha esquerda, Neymar não vai viajar com a delegação brasileira para o amistoso contra o Egito, marcado para este sábado, às 19h (de Brasília).

Enquanto o compromisso do time acontece Cleveland, o camisa 10 permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade ao tratamento junto à fisioterapia, segundo informou à Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

A expectativa da comissão técnica é que Neymar possa estar ao menos no banco de reservas na estreia da Seleção na Copa, no próximo dia 13, diante do Marrocos. A partida será disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (de Brasília). 

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