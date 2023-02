A- A+

SELEÇÃO BRASILEIRA Ancelotti está feliz com chance de ir à seleção, mas Real Madrid "falará primeiro", diz jornalista Treinador italiano tem mais um ano de contrato com o clube, mas futuro deve ser definido no fim da atual temporada

O futuro do técnico Carlo Ancelotti ainda é um grande mistério. Com forte interesse da seleção brasileira, o atual comandante do Real Madrid costuma dizer que permanecerá no Bernabéu até que o clube não o queira mais por lá. O certo é que uma decisão sobre sua continuidade deve ser tomada já no fim da temporada, quando seu contrato passará a ter apenas um ano de validade restante.

É o que garante o jornalista José Félix Díaz, do jornal espanhol Marca. Segundo ele, em reportagem no diário, esse ano restante de contrato não será um impeditivo para qualquer decisão, seja de continuidade ou de dispensa do italiano. Em junho, apesar do interesse brasileiro, o "primeiro a falar" será o Madrid, afirma Díaz.

"Da outra parte (Ancelotti), a felicidade é total. Está no melhor lugar possível com a opção de assumir um cargo na seleção com o maior nome do planeta", diz a reportagem.



A goleada por 5 a 2 sobre o Liverpool, na última quarta-feira, pelas oitavas da Champions League, deu novo ânimo à temporada do clube, que via o rival Barcelona — carrasco na final da Supercopa da Espanha — liderar La Liga com folga. São oito pontos de vantagem para os merengues neste momento, mas o time de Madri tem crescido em performance. Na próxima quinta-feira, a equipe inicia a disputa das semifinais da Copa do Rei contra o mesmo Barça.

O Real volta a campo neste sábado, em clássico contra o Atlético de Madrid, por La Liga, às 14h30.

