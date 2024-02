A- A+

Real Madrid Ancelotti evita falar de Mbappé O PSG anunciou na última quinta-feira que o astro francês, de 25 anos, comunicou que não continuará no clube na próxima temporada

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, evitou falar do atacante francês Kylian Mbappé, que não seguirá no Paris Saint-Germain na próxima temporada.

"Vejo, ouço, entendo perfeitamente que esse é o assunto do dia para vocês, mas para nós é o jogo de amanhã", afirmou Ancelotti em entrevista coletiva neste sábado (17), véspera do duelo contra o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol.

"As pessoas podem falar, entendo que é o assunto, mas o que eu gostaria é de terminar bem esta temporada, tentar ganhar títulos. É para isso que estamos trabalhando", respondeu o treinador italiano ao ser perguntado sobre se gostaria de ter Mbappé em sua equipe.

O PSG anunciou na última quinta-feira que o astro francês, de 25 anos, comunicou que não continuará no clube na próxima temporada.

Após o anúncio, as atenções se voltaram para o próximo destino de Mbappé, que segundo a imprensa espanhola seria o Real Madrid.

O jornal Marca afirmou na sexta-feira que o jogador informou sua decisão ao clube merengue 48 horas antes de anunciar sua saída do PSG.

Ancelotti também negou que esta notícia possa desestabilizar o elenco do Real Madrid, líder do Campeonato Espanhol.

"Está me vendo afetado? Não. Nas próximas coletivas de imprensa vai ser o mesmo", concluiu o italiano.

