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futebol Ancelotti explica convocação de jovens e ausência de veteranos: 'Porta não está fechada' Seleção anunciou nomes que vão compor a equipe nos amistosos s contra a Austrália e a Índia na Super Data Fifa de 16 dias

Nesta quarta-feira (9), a Seleção Brasileira anunciou os convocados para os amistosos contra a Austrália e a Índia na Super Data Fifa de 16 dias. Com promessa de renovação, Carlo Ancelotti apostou em novos nomes e deu espaço para jogadores mais jovens.

Em entrevista coletiva após anunciar a lista dos 26 convocados, o treinador italiano explicou a nova linha de trabalho para o ciclo visando à Copa do Mundo de 2030. Ele afirmou que o foco será desenvolver jovens visando ao futuro da equipe.

"Agradecer aos jogadores que já tomaram a decisão de não estar mais na seleção. Agradecer a eles pelo compromisso que tiveram com a seleção. Não tem porta fechada e está aberta para todos. Agora eu prefiro focar meu trabalho nos jovens e acompanhar o crescimento deles", disse. "É importante dizer que o objetivo dos clubes não é o mesmo da seleção. Temos jogadores que pensam que podem representar o futuro da seleção e não estão jogando. Temos que acompanhar eles também. Se eles não jogam, temos que chamar e dar a oportunidade para eles jogarem", explicou o treinador.

Além disso, segundo Carlo Ancelotti, foi uma convocação equilibrada que uniu atletas que estiveram no último Mundial e podem disputar o próximo e jovens que tendem a ganhar espaço.

"Esta é uma lista equilibrada. Jogadores que estiveram na Copa que vão ser importantes para a próxima geração. Temos jovens que têm qualidade para representar o futuro da Seleção. Temos jogadores que agora estão bem no Brasileiro e outros com idade olímpica. Estamos compartilhando o treinador da sub-17 e sub-20. Nesse momento, precisamos priorizar o jovem que tem qualidade para estar na próxima Copa ou como primeiro objetivo na próxima Copa América", comentou o coman

Sobre os pilares para esta nova fase do Brasil, Ancelotti citou nomes mais experientes, que disputaram a Copa de 2026, e afirmou que eles podem ajudar a geração que vem ganhando as primeiras chances nas convocatórias.

"Escolhi esses jogadores, Marquinhos, Gabriel, Bruno, Vini, Raphinha, para ajudarem nessa mudança de geração. Eles são jogadores muito importantes para o futuro, estamos certos de que, por compromisso, seriedade e profissionalismo, eles vão ajudar o grupo dos jovens a melhorar e se preparar para as próximas competições. Isso não significa que outros jogadores não vão estar. Priorizamos os jovens e a qualidade nesses amistosos para ter informação mais completa de todos os jogadores. Mas pode ser que, quando chegue a competição, os jogadores que hoje não estão nessa lista estejam na lista final das competições", frisou o italiano.

Por fim, Ancelotti voltou a comentar sobre a eliminação na Copa do Mundo. O italiano revelou que foi uma derrota surpreendente para a Noruega e que o tempo de reação após cair do Mundial foi difícil, uma vez que no clube o tempo para superar a dor é mais rápido.

"A Copa do Mundo foi uma decepção para nós e para mim. Não tivemos a possibilidade de chegar onde esperávamos. A eliminação contra a Noruega decepcionou muito, porque eu acho que até o minuto 60 atuamos bem. A derrota foi uma surpresa, porque ninguém pensava em ser eliminado, mas o esporte é assim. No clube você reage cedo e aqui é complicado, o período de tristeza da derrota fica mais no coração."

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