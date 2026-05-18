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Futebol Ancelotti explica opção por Weverton no gol e nega preocupação por condição física de Alisson Treinador surpreendeu ao chamar o goleiro do Grêmio no lugar de outros nomes cotados como Hugo Souza Bento

Na lista dos convocados do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026, a maior surpresa veio no gol. Weverton, do Grêmio, foi convocado ao lado de Alisson (Liverpool) e Ederson (Fenerbahçe), vencendo a concorrência de nomes como Hugo Souza (Corinthians) e Bento (Al-Nassr).

“Na posição de goleiros, nós privilegiamos mais a questão da experiência e por isso chamamos Weverton, do Grêmio. Um nome experiente que não precisaríamos testar. Sabemos o valor dele. Sinto muito que outros não estarão aqui, como Bento e Hugo Souza. Sinto um pouco de tristeza por não estarem, assim como outros jovens como Andrey Santos e João Pedro. São jovens e terão a oportunidade de estar no projeto da próxima Copa”, explicou o treinador.

Weverton, de 38 anos, disputará a segunda Copa do Mundo da carreira. O goleiro também esteve ao lado de Alisson e Ederson no Mundial de 2022, no Catar. Por falar no camisa 1 do Liverpool, Ancelotti também minimizou o fato do titular da posição não entrar em campo há dois meses por conta de lesão.

“Falamos com o departamento médico, com o jogador, e Alisson se encontra bem. Tomou mais tempo que o necessário para se recuperar bem. Estamos tranquilos neste sentido porque fez uma muito boa recuperação. Agora vai jogar (no Liverpool), precisa de mais tempo para se preparar melhor", apontou.

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