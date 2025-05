A- A+

Seleção Brasileira Ancelotti expressa objetivo na Seleção: "fazer com que o Brasil volte a ser campeão" Treinador italiano fez seu primeiro pronunciamento como técnico do Brasil nesta segunda-feira (26)

Oficialmente apresentado como o novo técnico da seleção brasileira, Ancelotti deixou claro que seu objetivo no novo trabalho é "fazer com que Brasil volte a ser campeão". Nesta segunda-feira, ele teve seu primeiro compromisso oficial na seleção: anunciar a lista dos 25 convocados para os duelos contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

Antes da convocação, Ancelotti falou sobre a recepção que recebeu do público brasileiro e citou seus objetivos como comandante da seleção brasileira.

"Primeiras impressões são muito bonitas. É uma honra, um grande orgulho comandar a seleção, que é a melhor do mundo. Eu tenho um grande trabalho para fazer com que Brasil volte a ser campeão, vamos juntos. Precisamos de todos vocês. Eu fui recebido aqui com muito carinho. É a minha primeira vez, e estou muito contente. Eu estou muito animado e acho que vamos fazer um trabalho. Agradeço à CBF por me trazer aqui e ao Real Madrid por me dar essa oportunidade. O desafio é muito grande. Eu sempre digo que tenho uma conexão com este especial. A recepção é muito especial. Eu vou tentar realizar um trabalho com o nível máximo", falou.

No evento, Ancelotti recebeu mensagens de diversas personalidades do futebol brasileiro, como Parreira, Zico, Bebeto, Marta e Formiga, que mandaram vídeos para o italiano. Felipão também participou da apresentação, representando os campeões mundiais. Ele também recebeu uma camisa com seu nome e o número 26, simbolizando o vínculo até o final da Copa do Mundo do próximo ano.

Em seguida, Ancelotti anunciou a lista dos 25 jogadores que disputarão os jogos contra o Equador, no dia 5 de junho em Guayaquil; e contra o Paraguai, 10 de junho na Neo Química Arena.

Veja a lista dos convocados

Goleiros: Alisson (Liverpool), Bento (Al-Nassr) e Hugo Souza (Corinthians)

Laterais: Danilo (Flamengo), Vanderson (Monaco), Alex Sandro (Flamengo), Carlos Augusto (Inter de Milão) e Wesley (Flamengo)

Zagueiros: Alexsandro (Lille), Beraldo (PSG), Léo Ortiz (Flamengo) e Marquinhos (PSG)

Meio-campistas: Andreas Pereira (Fulham), Andrey Santos (Strasbourg), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Ederson (Atalanta) e Gerson (Flamengo)

Atacantes: Antony (Betis), Estevão (Palmeiras), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Wolverhampton), Raphinha (Barcelona), Richarlison (Tottenham) e Vinícius Junior (Real Madrid)

