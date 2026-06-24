Ancelotti fala sobre estreia de Neymar na Copa de 2026: 'Trabalhou e mereceu'
Camisa 10 foi acionado diante da Escócia aos 31 minutos do segundo tempo
Carlo Ancelotti falou bastante sobre as duas estrelas do Brasil que entraram em campo na vitória por 3 a 0 sobre a Escócia. Vinícius Júnior marcou dois gols e já soma quatro nesta Copa do Mundo. Já Neymar pôde estrear na competição após quase um mês de recuperação de uma lesão na panturrilha direita.
"Ele (Neymar) teve a oportunidade de jogar porque merecia. Treinou muito para se recuperar. Entrou bem, mostrou personalidade e pode nos ajudar muito com suas qualidades. Acho que jogou bem nos poucos minutos em que esteve em campo", disse Ancelotti. O camisa 10 entrou aos 30 minutos do segundo tempo, após ter o nome gritado pelos torcedores, e teve participação discreta.
"Neymar e qualquer outro jogador não precisam de motivação para jogar pela seleção. Ele, assim como todos, está motivado", disse Ancelotti.
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O treinador e o craque do Brasil na Copa até aqui, Vini Jr., trabalharam juntos no Real Madrid. Quando Carletto assumiu, o atacante ganhou mais espaço na seleção, depois de período mais discreto com Tite, inclusive na Copa de 2022, no Catar. Dos sete gols do Brasil até agora nos Estados Unidos, Vini participou de seis.
"Vinícius está em uma condição muito boa. Acho que, com a equipe, ele consegue descansar quando não temos a bola. Não precisa trabalhar tanto sem a bola, mas é muito forte quando a temos. O fato de alternar posições é uma vantagem para ele, porque pode receber a bola por fora ou por dentro", disse Ancelotti.
O treinador italiano comentou também o fato de ter sido flagrado pelas câmeras cantando o Hino Nacional antes da partida. Ele aparentava estar emocionado.
"Conheço dois hinos: o italiano e agora estou aprendendo o do Brasil. Estou lendo as palavras. Gosto de cantar o hino. Neste período, é uma honra fazer parte deste país, então gostei de cantar o hino", disse Ancelotti.