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Futebol Ancelotti faz 1ª convocação após Copa com promessa de renovar a seleção; veja nomes observados Lista a ser anunciada às 15h desta quarta-feira (9) na sede da CBF, no Rio de Janeiro, deve conter nomes jovens

Carlo Ancelotti faz nesta quarta-feira, 9, a primeira convocação da seleção brasileira após o fracasso do Brasil na Copa do Mundo.

A lista a ser anunciada deve conter muitos nomes jovens, cumprindo o plano do treinador de começar a renovar substancialmente o elenco.



Às 15 horas, na sede da CBF, no Rio, é esperado que o técnico italiano anuncie, entre os 26 atletas, alguns nomes que nunca nem vestiram a camisa da seleção brasileira para os primeiros compromissos do Brasil no ciclo que se avizinha, contra Austrália e Índia.

A expectativa é de uma lista com novidades, embora sem uma ruptura completa com a geração que disputou o último Mundial, ainda que seja certo que veteranos como Danilo, Casemiro e Neymar encerraram seu ciclo na seleção.



A convocação acontece pouco mais de dois meses depois da eliminação do Brasil nas oitavas de final da Copa do Mundo, diante da Noruega.

O treinador afirmou que pretende avaliar jogadores mais jovens e observar uma nova geração de atletas brasileiros no ciclo que termina em 2030.



A pré-lista elaborada pela comissão técnica mostra uma busca por nomes menos consolidados na seleção.



Entre os jogadores que aparecem na relação estão atletas como Hugo Souza, Matheuzinho, André e Breno Bidon, do Corinthians, além de Gabriel Bontempo, do Santos, Vitor Reis, do Manchester City, e Ângelo Gabriel, do Al-Nassr.

Outras novidades devem ser o lateral-direito Yan Couto, do Como, o lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia, e o zagueiro Natan, do Bétis.



No Cruzeiro, cinco jogadores foram incluídos na pré-lista: o goleiro Otávio, o zagueiro Jonathan Jesus, o volante Zé Lucas, o meia Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge.

O Flamengo também aparece com dois nomes: Pedro e Samuel Lino. Do Palmeiras, têm sido observados o goleiro Carlos Miguel e o meia Andreas Pereira, além do ex-palmeirense Allan, hoje no Manchester City.



A mudança não deve significar, porém, o abandono imediato dos principais jogadores que já estavam no radar da comissão técnica Raphinha, por exemplo, vive início de temporada de destaque no Barcelona e surge, mais uma vez, como candidato a protagonista, posto este que falhou em ocupar.

Jogando como centroavante, o atacante marcou seis gols nas quatro primeiras rodadas de La Liga.



Outro caso é do zagueiro Marquinhos, capitão do multicampeão Paris Saint-Germain e que é provável que continue sendo lembrado por Ancelotti para liderar a renovação.



Nas últimas semanas, Ancelotti e os integrantes da sua comissão técnica assistiram de perto a partidas do Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana, além de jogos das ligas europeias.



"Acompanhamos muitos atletas todas as semanas, mas, sempre que temos a oportunidade, consideramos importante estar presentes nos estádios e observar de perto a evolução de cada um. Temos pela frente os amistosos de setembro e queremos chegar a essa convocação com o máximo de informações possível", afirmou o treinador. "Seguimos construindo a nossa equipe, e cada oportunidade de estar perto dos jogadores faz parte desse processo".



A CBF tem indicado que haverá maior integração entre a equipe principal e as categorias de base, com acompanhamento de jogadores das seleções sub-17 e sub-20 e atenção também ao próximo ciclo olímpico.



A agenda inicial oferece ao treinador espaço para experimentar, já que os primeiros rivais são frágeis. O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes, em 25 e 29 de setembro, em Townsville e Brisbane, respectivamente, e depois jogará contra a Índia, em 3 de outubro, em Calcutá.

São partidas sem peso competitivo, justamente em um período no qual Ancelotti poderá testar jogadores e alternativas táticas.



Os jogos ocorrem na estreia da Super Data-Fifa, período de 16 dias, em vez dos tradicionais nove, para amistosos e treinos das seleções.



Primeiros amistosos da Seleção Brasileira pós-Copa

Austrália x Brasil, 25 de setembro, às 7h da manhã (horário de Brasília) no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville

Austrália x Brasil, 29 de setembro, às 7h da manhã no Suncorp Stadium, em Brisbane

Índia x Brasil, 3 de outubro, às 11h (horário de Brasília) no estádio Salt Lake, em Calcutá

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