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Seleção Ancelotti faz novos testes na Seleção Brasileira e coloca Ibañez na lateral-direita Titular contra a França, Wesley foi cortado por lesão

O técnico Carlo Ancelotti está promovendo novos testes na seleção brasileira para o amistoso contra a Croácia, que acontece na próxima terça-feira (31), em Orlando. A principal novidade do treino realizado neste domingo (29) foi a presença do zagueiro Roger Ibañez improvisado na lateral-direita, ocupando o lugar de Wesley, cortado por lesão.

Além disso, o comandante colocou Marquinhos na equipe titular e testou uma formação com quatro atacantes e apenas dois meias de origem. Desta forma, os onze iniciais no treino foram: Ederson; Ibañez, Léo Pereira e Douglas Santos; Casemiro e Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinicius Júnior e João Pedro.

Destaque no segundo tempo na derrota contra a França, por 2 a 1, no meio de semana, o segundo-atacante Luiz Henrique deve ganhar mais minutos com a equipe nacional. Outro que está praticamente confirmado entre os titulares é o centroavante João Pedro, que vive ótimo momento vestindo as cores do Chelsea-ING.

Apesar do esboço, o técnico italiano tem algumas dúvidas, incluindo a presença do capitão Marquinhos. O zagueiro do PSG-FRA ficou fora da partida contra os franceses após sentir dores na coxa. Os volantes Andrey Santos e Danilo também batalham por uma vaga no meio de campo.

A seleção brasileira terá outro treino nesta segunda-feira antes do confronto diante dos croatas. O time pentacampeão mundial entrará em campo na terça-feira (31), às 21h, no Camping World Stadium, em Orlando. Esse é o último compromisso antes da convocação final da Copa do Mundo, que será anunciada no dia 18 de maio.



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