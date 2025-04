A- A+

futebol Ancelotti informou Real Madrid sobre desejo de sair e é esperado pela CBF até junho, diz jornal Ancelotti e Real Madrid ainda irão negociar os termos de saída; o técnico renovou com o clube, em dezembro de 2023, até o fim de 2026

Ainda que diga que a decisão sobre seu futuro seja assunto para os "próximos dias", Carlo Ancelotti tem o caminho preferido O técnico italiano já informou ao elenco do Real Madrid sobre a intenção de deixar o clube.

A informação foi publicada pelo The New York Times, conforme fontes de Madri. A expectativa é que ele aceite a proposta milionária que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prepara.

O salário de R$ 5 milhões mensais o tornaria o técnico de seleção mais bem pago do mundo, segundo informou o Estadão.

Uma saída de Ancelotti significaria que não será ele o treinador do Real Madrid no Mundial de Clubes no meio deste ano.

Ainda conforme o NYT, a diretoria madrilenha vai escolher, para o torneio, entre o diretor de futebol Santi Solari, com interino, ou um novo treinador. Nesta última opção Xabi Alonso é o favorito.

O espanhol, que jogou pelo Real Madrid, é técnico do Bayer Leverkusen. No clube alemão, Alonso ganhou destaque com os títulos de Bundesliga e Copa da Alemanha 2023/24 e a Supercopa da Alemanha em 2024. Atualmente, o Leverkusen é vice-líder.

Ancelotti e Real Madrid ainda irão negociar os termos de saída. O técnico renovou com o clube, em dezembro de 2023, até o fim de 2026.

O filho do italiano, Davide Ancelotti, que também é seu assistente, pretende iniciar uma carreira própria. Ele só deve assumir o trabalho na seleção junto do pai se não receber outra oferta.

Ancelotti passou pelo Real Madrid entre 2013 e 2015 e voltou em junho de 2021 para substituir Zinedine Zidane. Nas duas passagens, ele conquistou dois títulos da La Liga e três da Liga dos Campeões.

A eliminação precoce na Liga dos Campeões - nas quartas de final para o Arsenal - e a vice-liderança no Campeonato Espanhol fazem o treinador balançar no cargo.

No sábado, o Real perdeu a final da Copa do Rei para o arquirrival Barcelona por 3 a 2, na prorrogação, o que tornou ainda mais improvável sua permanência.

Como ainda há chance de título na La Liga, o Campeonato Espanhol, com confronto direto com o Barça daqui a duas semanas, uma confirmação de saída de Ancelotti não será agora. Mas há otimismo dentro da CBF que o negócio dessa vez pode sair.

Veja também