Ancelotti lamenta início ruim do Brasil contra Marrocos: "Um pouco de ansiedade"
A Seleção Brasileira ficou apenas com o empate diante da seleção marroquina
O Brasil saiu da estreia na Copa do Mundo apenas com o empate diante do Marrocos, neste sábado (13). A Seleção Brasileira foi dominada pelos marroquinos na maior parte da primeira etapa.
Em entrevista à TV Globo após o duelo, o técnico Carlo Ancelotti lamentou o início ruim da equipe.
"Eu acho que não começamos bem o jogo. Perdemos muitos duelos e bolas. Um pouco de ansiedade. Na primeira parte, eles fizeram transições perigosas e não conseguimos controlar mais", iniciou o treinador italiano.
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O treinador, porém, ressaltou a melhora da equipe na segunda etapa, quando o Brasil passou a controlar mais a posse de bola.
"A primeira parte não foi boa, mas melhoramos na segunda parte. Foi um jogo difícil. Se esperava começar melhor, mas Marrocos tem uma boa equipe e agora é pensar nos próximos jogos", completou.
A Seleção Brasileira pela segunda rodada do Mundial nesta sexta-feira (19), contra o Haiti.