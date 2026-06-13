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Seleção Brasileira Ancelotti lamenta início ruim do Brasil contra Marrocos: "Um pouco de ansiedade" A Seleção Brasileira ficou apenas com o empate diante da seleção marroquina

O Brasil saiu da estreia na Copa do Mundo apenas com o empate diante do Marrocos, neste sábado (13). A Seleção Brasileira foi dominada pelos marroquinos na maior parte da primeira etapa.

Em entrevista à TV Globo após o duelo, o técnico Carlo Ancelotti lamentou o início ruim da equipe.

"Eu acho que não começamos bem o jogo. Perdemos muitos duelos e bolas. Um pouco de ansiedade. Na primeira parte, eles fizeram transições perigosas e não conseguimos controlar mais", iniciou o treinador italiano.

O treinador, porém, ressaltou a melhora da equipe na segunda etapa, quando o Brasil passou a controlar mais a posse de bola.

"A primeira parte não foi boa, mas melhoramos na segunda parte. Foi um jogo difícil. Se esperava começar melhor, mas Marrocos tem uma boa equipe e agora é pensar nos próximos jogos", completou.

A Seleção Brasileira pela segunda rodada do Mundial nesta sexta-feira (19), contra o Haiti.



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