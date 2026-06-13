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Seleção Brasileira

Ancelotti lamenta início ruim do Brasil contra Marrocos: "Um pouco de ansiedade"

A Seleção Brasileira ficou apenas com o empate diante da seleção marroquina

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Carlo Ancelotti durante a partida do Brasil contra Marrocos na Copa do Mundo Carlo Ancelotti durante a partida do Brasil contra Marrocos na Copa do Mundo  - Foto: DARRIAN TRAYNOR / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

O Brasil saiu da estreia na Copa do Mundo apenas com o empate diante do Marrocos, neste sábado (13). A Seleção Brasileira foi dominada pelos marroquinos na maior parte da primeira etapa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Em entrevista à TV Globo após o duelo, o técnico Carlo Ancelotti lamentou o início ruim da equipe. 

"Eu acho que não começamos bem o jogo. Perdemos muitos duelos e bolas. Um pouco de ansiedade. Na primeira parte, eles fizeram transições perigosas e não conseguimos controlar mais", iniciou o treinador italiano. 

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O treinador, porém, ressaltou a melhora da equipe na segunda etapa, quando o Brasil passou a controlar mais a posse de bola. 

"A primeira parte não foi boa, mas melhoramos na segunda parte. Foi um jogo difícil. Se esperava começar melhor, mas Marrocos tem uma boa equipe e agora é pensar nos próximos jogos", completou.

A Seleção Brasileira pela segunda rodada do Mundial nesta sexta-feira (19), contra o Haiti.
 

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