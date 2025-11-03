Seg, 03 de Novembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda03/11/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Seleção Brasileira

Ancelotti minimiza polêmicas de Vini Jr.: 'Não sou seu pai, quero ser para ele só um treinador'

"O tema está resolvido e nada mais. Ele é um atleta muito importante para nós. Temos muito carinho por ele. Não terá problemas aqui nem com seu clube e treinador", completou

Reportar Erro
Apesar das recentes polêmicas, Vinícius Jr. continua contando com a confiança de AncelottiApesar das recentes polêmicas, Vinícius Jr. continua contando com a confiança de Ancelotti - Foto: Anthony Wallace/AFP

Apesar de o tema já ter sido superado no Real Madrid, o ataque de fúria de Vini Jr. ao ser substituído no clássico com o Barcelona pelo Campeonato Espanhol não passou batido na coletiva de imprensa da convocação da seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti colocou panos quentes no assunto e deu o caso por encerrado.

Leia também

• Com Luciano Juba de novidade, Ancelotti convoca Seleção Brasileira; veja lista

• Fifpro anuncia seleção mundial com Mbappé, Lamine Yamal, domínio do PSG e sem brasileiros

"Temos uma reação muito boa com Vini Jr. Quando acontece algo, obviamente nos informamos. Falei com ele sobre a reação e falei o que eu pensei. Foi um erro e me parece que pediu desculpas", iniciou o comandante da seleção brasileira.

"O tema está resolvido e nada mais. Ele é um atleta muito importante para nós. Temos muito carinho por ele. Não terá problemas aqui nem com seu clube e treinador", completou.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação compartilhada por Vinicius Jr. (@vinijr)

Vini Jr. não vive bom momento. Além de reclamar publicamente de Xabi Alonso, técnico do Real, o brasileiro perdeu um pênalti na última partida do time espanhol e vem sendo questionado pela imprensa local. Fora das quatro linhas, o atacante virou tema em sites de fofoca pelo conturbado início de namoro com a influenciadora e apresentadora Virgínia Fonseca.

"Sobre a vida pessoal dele... eu não sou seu pai nem seu irmão. Quero ser para ele só o seu treinador. Nada mais. A vida pessoal dele é a vida pessoal dele", comentou Ancelotti aos jornalistas

Vini Jr. está entre os convocados da seleção brasileira para os amistosos contra Senegal e Tunísia, em 15 e 18 e novembro. São os últimos compromissos do Brasil em 2025.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter