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futebol Ancelotti não confirma repetição de escalação e diz que Neymar pode ter mais minutos diante do Japão Técnico da Seleção Brasileira também indicou que Seleção está "preparada, motivada e com confiança" para duelo que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo

O bom desempenho do time que começou o jogo diante da Escócia, na vitória por 3x0 pelo Grupo C da Copa do Mundo, deve fazer com que o técnico Carlo Ancelotti consiga pela primeira vez repetir a escalação do Brasil no torneio, pensando no confronto diante do Japão, nesta segunda-feira (29), pela segunda fase do Mundial. Ainda assim, o italiano preferiu não confirmar os 11 que começam jogando.

“Não quero dar a escalação. Vou pensar no time perfeito e se dou agora vocês (jornalistas) ficariam tranquilos. Se eu tenho de pensar, vocês têm de pensar também”, brincou. “Precisamos ter coração, ideia clara e temos de estar preparados para tudo que pode acontecer em uma eliminatória. A equipe está preparada, motivada e tem confiança. Jogaremos contra um time forte, que tem boa organização, qualidade e precisamos saber o que queremos fazer no campo”, completou.

Utilizado na reta final do jogo contra a Escócia, o atacante Neymar pode ganhar ainda mais minutos perante o Japão. “Ele está evoluindo bem. Uma pena ele não ter treinado todo o tempo com a gente. Ele pode jogar mais do que 15 minutos, mas isso depende também do contexto do jogo”.





Comparação

Conhecido por ter bons resultados em competições com mata-mata, Ancelotti citou o peso de disputar duelos eliminatórios em uma Copa do Mundo.

“Não é um mata-mata: é um mata. Não há volta. O Brasil tem a sorte de ter jogadores com muita sabedoria nesse aspecto. A equipe é forte e os jogadores sabem como se preparar para esse jogo”, disse.

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