Ancelotti não convocará Éder Militão para Data Fifa da seleção brasileira, diz TV

A- A+

Carlo Ancelotti decidiu não convocar o zagueiro Éder Militão para próxima Data Fifa da seleção brasileira. Segundo o El Chiringuito TV, canal de televisão da Espanha, o treinador italiano optou por não incluir o zagueiro do Real Madrid na lista final para que ele continue se recuperando da grave lesão sofrida em Madri e não seja sobrecarregado com tempo de jogo.

Militão rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em novembro de 2024, mas já está recuperado da cirurgia e voltou a atuar pelo Real Madrid em julho, contra o PSG, no Mundial de Clubes. Havia a expectativa pela convocação do defensor, principalmente pelo fato dele ser um homem de confiança do treinador italiano.

Assim, Éder Militão perderá as duas últimas partidas do Brasil nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, contra o Chile, no Maracanã, e diante da Bolívia, nos 4.100 metros de altitude de El Alto. Além do defensor, o atacante Vinicius Junior também não será convocado por Ancelotti, que optou por poupá-lo do confronto contra os bolivianos.

A lista final de Carlo Ancelotti para os dois próximos compromissos do Brasil será divulgada na próxima segunda-feira, dia 25, no Rio de Janeiro. A seleção brasileira se apresenta no dia 1º de setembro, na Granja Comary, em Teresópolis, para se preparar para os confrontos contra Chile e Bolívia.

O Brasil encara o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e a última rodada das eliminatórias acontece no dia 9, quando a seleção visita a Bolívia, em El Alto, às 20h30 (de Brasília). O time brasileiro já está classificado à Copa do Mundo de 2026, disputada no México, Canadá e EUA.

Veja também