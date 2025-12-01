A- A+

Futebol Ancelotti não descarta Neymar na Copa de 2026, mas dá aviso: 'Tem que estar 100%' Neymar não foi convocado por Carlo Ancelotti desde que o italiano assumiu o comando da seleção brasileira

O técnico Carlo Ancelotti falou sobre a possibilidade de convocar Neymar para a disputa da Copa do Mundo de 2026. O comandante da seleção brasileira não descarta ter o jogador no Mundial.

No entanto, Ancelotti deu um aviso para o atleta do Santos. O jogador tem que estar em plenas condições físicas para ter chances de disputar a Copa do ano que vem.

"Ele tem que estar 100%. Tem muitos jogadores muito bons, eu preciso escolher jogadores que estão 100%. Não é só o Neymar, pode ser o Vinicius (Junior). Se o Vinicius está 90%, vou chamar outro jogador que está 100%, porque é uma seleção que tem uma competência, sobretudo na frente, muito, muito alta. Na frente, temos muitos jogadores, muito bons", afirmou Carlo Ancelotti em entrevista ao programa "Esporte Record", da TV Record.

Neymar não foi convocado por Carlo Ancelotti desde que o italiano assumiu o comando da seleção brasileira. O atleta tem sofrido com lesões no Santos. Especulou-se até que Neymar não jogaria mais nessa temporada.

"Penso que é um grande talento. Teve a má sorte de ter lesões no nosso período. Ele não pôde se preparar para estar em uma boa condição física por conta das lesões que teve", disse Ancelotti, enfatizando a qualidade de Neymar.

"Está no mesmo nível dos outros, tendo em conta que Neymar já mostrou um talento extraordinário", complementou.

Nesta temporada de 2025, Neymar realizou 26 partidas, com oito gols marcados e quatro assistências distribuídas para os companheiros.



