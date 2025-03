A- A+

BRASIL Ancelotti nega contato da seleção brasileira e despista: "Tenho contrato com o Real Madrid" Treinador italiano é um dos cotados para assumir o Brasil em caso de demissão do Dorival Jr.

Um dos cotados para substituir o técnico Dorival Júnior na seleção brasileira em caso de demissão, Carlo Ancelotti negou que tenha recebido qualquer contato da CBF nos últimos dias. Além disso, o treinador italiano declarou carinho pelo futebol brasileiro, mas reforçou que tem contrato com o Real Madrid até junho de 2026.

— Não (O Brasil não entrou em contato comigo). O contrato é claro, não tenho nada a acrescentar a isso. Tenho muito carinho pela torcida brasileira e seus jogadores, mas tenho contrato com o (Real) Madrid — disse Carlo Ancelotti, em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

Durante a coletiva de imprensa que antecede a partida contra o Leganés, pelo Campeonato Espanhol, Carlo Ancelotti também negou que tenha conversado com Ronaldo Fenômeno sobre treinar a seleção brasileira.





— Não me lembro de ter falado sobre isso (treinar a Seleção) com o Ronaldo. Nos vimos e falamos sobre muitas outras coisas, mas não disso — completou Ancelotti.

Principal alvo da CBF para o ciclo da Copa do Mundo de 2026, Carlo Ancelotti está na quarta temporada seguida no Real Madrid. Dentre os principais títulos da trajetória estão as duas Ligas dos Campeões (21/22 e 23/24) e os dois Campeonatos Espanhóis (21/22 e 23/24).

Apesar dos rumores no início de 2025 de uma possível saída do clube merengue, o italiano renovou contrato e afirmou que pretende ficar no gigante espanhol durante todo o mandato do presidente Florentino Pérez, que comandará o clube até 2029.

Segundo apurou o Blog do Diogo, Ancelotti indicou a interlocutores que dará prioridade ao Brasil para um trabalho até a Copa de 2026, para quem sabe encerrar a carreira com um último contrato em um clube saudita. A renovação do técnico com o Real Madrid é uma terceira via considerada pouco provável.

As movimentações devem ganhar fôlego na próxima semana, com a definição sobre a saída de Dorival Júnior e o aquecimento do mercado no mundo árabe e na Europa.

Entre junho e julho, Ancelotti disputará o Mundial de Clubes pelo Real Madrid e chegaria em seguida para comandar o Brasil. O problema é que a data Fifa de junho teria que ser com um técnico interino, caso Dorival seja demitido em reunião nesta sexta-feira com o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

