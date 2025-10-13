A- A+

Seleção Brasileira Ancelotti projeta definir elenco da Copa em março e cita Neymar: "Joga em qualquer equipe" Treinador não descartou uma possível volta do atacante do Santos em uma futura convocação

Carlo Ancelotti tem apenas cinco jogos no comando da seleção brasileira, mas é possível dizer que o time já tem a sua cara. O treinador italiano não apenas estabeleceu uma maneira clara de jogo, com quatro atacantes, como também já deu pistas qual será o elenco que será convocado para a Copa do Mundo de 2026.

Porém, na véspera do amistoso com o Japão, em Tóquio, ele pregou que o momento ainda é de fazer ajustes e projetou a lista definida somente em março.

"É um momento, até a Data Fifa de novembro, onde podemos experimentar algumas coisas, dar mais oportunidades a outros jogadores. A Data Fifa de março pode ser a lista que vai jogar a Copa do Mundo. Temos que manejar essas duas coisas. Um time que pouco a pouco vai estar mais definido com outros jogares que queremos ver como incorpora no jogo", disse Ancelotti, em entrevista coletiva nesta segunda-feira (13).

Após a goleada por 5 a 0 sobre a Coreia do Sul, na sexta-feira (10), a imprensa internacional destacou que Ancelotti resgatou o "jogo bonito" da seleção. Apesar de admitir o seu desejo de ver a equipe jogando um futebol vistoso, ele ponderou e destacou a necessidade de o time também ter segurança na parte defensiva - o Brasil levou apenas um gol sob o comando do italiano, na derrota por 1 a 0 contra a Bolívia, na altitude.

"A seleção brasileira quer jogar um futebol bonito e pode jogar, sim, mas depende do que se entende de jogo bonito. Claro que tem qualidade individual que os jogadores apresentam e também compromisso. É preciso jogar bonito com a bola e também sem a bola, que é um aspecto importante", destacou.

Como em quase toda coletiva da seleção brasileira, Neymar voltou a ser assunto. Enquanto a seleção funciona e dispõe de um vasto leque de jogadores em grande fase no setor ofensivo, o craque novamente está ausente de jogos do Santos para tratar uma lesão. Ancelotti não descarta o atacante e ainda acredita que ele pode voltar a jogar no mais alto nível.

"Neymar pode jogar no seu máximo nível nesta seleção sem nenhum problema. Quando ele está bem, tem a qualidade para jogar não apenas na seleção, e sim em qualquer equipe do mundo", comentou.

A seleção brasileira enfrenta o Japão nesta terça-feira (14), às 7h30 (horário de Brasília), em Tóquio. A última Data Fifa de 2025 será em novembro, quando os comandados de Carlo Ancelotti jogam contra Senegal, em Londres, e Tunísia, em Paris. O Brasil ainda faz outros dois amistosos, em março de 2026, antes da estreia na Copa do Mundo, em junho.

