Futebol Ancelotti pede que Neymar "se prepare bem" para a Copa do Mundo de 2026 Jogador acaba de acertar com o Santos renovação de contrato até o final de 2025

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, pediu a Neymar que "se prepare bem" para a Copa do Mundo de 2026, chamando-o de "jogador muito importante" em seus planos, em entrevista divulgada nesta quinta-feira pela Conmebol nas redes sociais.

"Ele é um jogador muito importante para a nossa seleção na Copa do Mundo", disse Ancelotti sobre o atacante de 33 anos, que acaba de renovar seu contrato com o Santos até o final do ano. "Ele precisa se preparar bem; ele tem tempo para isso. Conversei com ele sobre isso: se preparar bem, porque acreditamos que ele deve ser um jogador muito importante", insistiu Carletto.

Na terça-feira, após semanas de rumores sobre seu futuro, Neymar acertou com o Santos a renovação de seu contrato até o final de 2025, com opção de prorrogação ao final, segundo o ex-clube de Pelé. Lesões limitaram seu desempenho desde seu retorno ao Peixe em janeiro.

Neymar não foi convocado por Ancelotti para a última partida dupla das Eliminatórias Sul-Americanas, no início deste mês, na qual o Brasil garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026 com um empate em 0 a 0 com o Equador e uma vitória por 1 a 0 sobre o Paraguai.

A seleção encerrará a campanha das eliminatórias em setembro, recebendo o Chile e visitando a Bolívia. Neymar é o maior artilheiro da história do Brasil, com 79 gols em 128 partidas. Ele jogou na Copa do Mundo de 2014, na Copa do Mundo de 2018 e na Copa do Mundo de 2022, no Catar.

