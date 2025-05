Ancelotti pode retornar ao Real Madrid após comandar Seleção Brasileira na Copa de 2026, diz jornal

A- A+

O treinador Carlo Ancelotti comandará o Real Madrid nas duas últimas rodadas do Campeonato Espanhol e, depois disso, parte para uma nova missão: liderar a Seleção Brasileira nas Eliminatórias e na Copa do Mundo de 2026.



Mesmo com o novo desafio batendo à porta, o italiano decidiu permanecer no clube até o último compromisso, no dia 25 de maio, em respeito ao Real Madrid — e, principalmente, ao presidente Florentino Pérez.

O técnico italiano, já anunciado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), assumirá o comando da Seleção nos jogos contra Equador (em Quito) e Paraguai (no Maracanã), marcando o início de sua trajetória à frente do único pentacampeão mundial.

De acordo com o jornal Marca, a saída foi tratada com naturalidade e profissionalismo pelas partes envolvidas.



Nas reuniões realizadas desde março em Valdebebas, Ancelotti e a cúpula madridista — Florentino Pérez e José Ángel Sánchez — chegaram à conclusão de que o ciclo se encerrava. Ainda assim, o clima é de gratidão e portas abertas.

Promessa de retorno

A relação entre Ancelotti e o Real Madrid não termina aqui. Segundo o Marca, uma promessa de retorno já foi conversada: o técnico pode assumir uma nova função no clube ao fim de seu vínculo com a Seleção Brasileira. Trata-se de um "até logo", e não de uma despedida definitiva.

No novo desafio, Ancelotti voltará a trabalhar com Paul Clement, seu ex-auxiliar nos tempos de Real Madrid e Bayern de Munique, que deve integrar a comissão técnica da Seleção. Davide Ancelotti, filho e atual assistente, também busca um projeto próprio, mas tem lugar garantido ao lado do pai, caso não siga carreira solo.

