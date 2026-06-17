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futebol Ancelotti prepara mudanças na seleção brasileira contra o Haiti; saiba a provável escalação Danilo, na lateral direita, Fabinho, no meio de campo, e Matheus Cunha, no ataque, são os nomes mais cotados para entrar no time

Insatisfeito com o que viu diante do Marrocos na estreia da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti prepara modificações na Seleção Brasileira para o duelo com o Haiti, sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia, pelo Grupo C.

Mudanças

Danilo, na lateral direita, Fabinho, no meio de campo, e Matheus Cunha, no ataque, são os nomes mais cotados para entrar no time. Eles ocupariam as vagas de Ibañez, Casemiro e Igor Thiago, respectivamente.

Luiz Henrique também tem boas chances de começar entre os titulares no lugar de Lucas Paquetá, o que faria o treinador voltar a usar o esquema com quatro atacantes de que tanto gosta

Raphinha e Gabriel Magalhães têm feito controle de carga e, por isso, não participaram de todo o treinamento de terça-feira. Mas ambos devem estar aptos para o confronto diante dos haitianos.

Certo é que Neymar, apesar de ter retornado ao campo, ainda está em transição física e não enfrenta o Haiti. Ele fez atividades no campo acompanhado do preparador físico Cristiano Nunes.

Dessa forma, o Brasil deve ir a campo contra o Haiti com a seguinte escalação: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Fabinho e Bruno Guimarães; Luiz Henrique, Raphinha, Matheus Cunha e Vini Jr.

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