Ancelotti projeta repetir escalação e simula defesa do Japão em treino da seleção

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Com todos os titulares de volta ao campo do Columbia Park, em Morristown, a seleção brasileira fez neste sábado, 27, o último treino em Nova Jersey antes do embarque para Houston. O jogo da segunda fase da Copa do Mundo contra o Japão será na cidade do Texas, às 14h (de Brasília) de segunda-feira, 29.



Os oito titulares poupados por controle de carga na sexta-feira treinaram normalmente, o que indica que, pela primeira vez em 15 jogos no comando da seleção brasileira, Carlo Ancelotti deve repetir uma escalação. Raphinha, titular no início da Copa, não jogará pela segunda vez seguida e tem retorno projetado para as quartas de final, caso o Brasil chegue até lá.



O provável time para o primeiro mata-mata deste Mundial tem Alisson; Danilo, Gabriel Magalhães, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Rayan, Matheus Cunha e Vini Jr.

No campo do centro de treinamento, a comissão técnica espalhou nove bonecos para simular o esquema defensivo do Japão, com uma linha de quatro no meio-campo e outra de cinco na defesa. A atividade buscou testar alternativas ofensivas para furar essa barreira quando os japoneses estiverem sem a bola.



Em amistoso disputado no fim de 2025, o Brasil perdeu para o Japão por 3 a 2, de virada, em Tóquio, mas atuou com uma defesa totalmente reserva. Nenhum dos defensores titulares daquela partida foi convocado para a Copa do Mundo.



A delegação embarca para Houston neste sábado, às 14h (horário local), 15h (de Brasília). Como determina o regulamento da Copa do Mundo, a partir desta fase a seleção terá de treinar, obrigatoriamente, um dia antes do jogo na cidade onde disputará a partida. Por isso, a atividade deste domingo (28) será realizada no estádio do Houston Dynamo, equipe da MLS, a principal liga de futebol dos Estados Unidos.

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