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Copa do Mundo 2026 'Ancelotti provou que é um fracassado em termos de seleção', afirma Müller Ex-jogador compara o rendimento do técnico da seleção brasileira com Thomas Tuchel, treinador da seleção inglesa, que está nas semifinais da Copa

O ex-atacante Müller, tetracampeão com o Brasil na Copa do Mundo de 1994, disparou críticas pesadas ao trabalho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti. Para o ex-atleta, o italiano teve tempo suficiente para fazer o Brasil jogar um futebol melhor no Mundial dos Estados Unidos, México e Canadá.

Carlo Ancelotti assumiu o comando da equipe brasileira em maio de 2025. Segundo Müller, o treinador tinha condições de realizar um papel diferente na Copa do Mundo. Para argumentar, o ex-atacante citou o trabalho do alemão Thomas Tuchel na seleção da Inglaterra. Tuchel iniciou a trajetória no time inglês em outubro de 2024.

"O Ancelotti provou que ele é um treinador de clube e não de seleção. Ele provou na seleção que é um fracassado, em termos de seleção. Até porque todo mundo fala que ele chegou há pouco tempo. Um ano não é pouco tempo. Se você colocar o tempo do treinador da Inglaterra", disse Müller durante a live "Seleção Estadão" desta terça-feira, 14.

"E a Inglaterra está na semifinal. E o Brasil? Um ano, com um treinador em uma seleção, ele tem que mostrar alguma coisa. Não precisa ser 100% das coisas, mas pelo menos 10% de alguma coisa que já mudou na equipe. O Ancelotti não fez nada disso. Pelo contrário. Ele provou que, em termos de seleção, ele é ruim. Nesse um ano em que ele esteve à frente da seleção, eu não vi nada demais. Muito de menos. Já o Tuchel provou que em seleção é tão competente quanto em clube", arrematou o ex-atacante.

Na semifinal da Copa do Mundo, a Inglaterra desafia a Argentina na próxima quarta-feira. Já o Brasil foi eliminado de forma precoce diante da Noruega, ainda nas oitavas de final do torneio.

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