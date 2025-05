A- A+

Futebol Ancelotti publica carta e se despede do Real Madrid: 'Agora começa uma nova aventura' A saída do técnico Carlo Ancelotti foi anunciada oficialmente pelo Real Madrid nesta sexta-feira (23), que divulgou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais

O treinador Carlo Ancelotti se despediu, nesta sexta-feira, de forma oficial do Real Madrid. Nas redes sociais, publicou uma carta em agradecimento ao clube pelos anos no comando, onde se tornou o treinador mais vitorioso da história dos espanhóis. O italiano assumirá o cargo de técnico da seleção brasileira.





Veja a carta na íntegra:

"Hoje nos separamos novamente. Hoje, mais uma vez, trago no coração cada momento que vivi durante esta maravilhosa segunda passagem como treinador do Real Madrid. Foram anos inesquecíveis, uma jornada incrível repleta de emoções, títulos e, principalmente, orgulho de representar este emblema.

Obrigado ao presidente Florentino Pérez, ao clube, aos meus jogadores, à minha comissão técnica e, acima de tudo, a essa torcida única que sempre me fez sentir como um deles. O que conquistamos juntos ficará para sempre na memória dos torcedores do Real Madrid, não apenas pelos triunfos, mas pela forma como os alcançamos. As noites mágicas no Bernabéu agora fazem parte da história do futebol.

Agora começa uma nova aventura, mas meu vínculo com o Real Madrid é eterno."

