Ancelotti, que era cotado para assumir a seleção brasileira, confirma permanência no Real Madrid

O italiano Carlo Ancelotti encerrou qualquer possibilidade de assumir a seleção brasileira. O treinador afirmou na manhã deste sábado (20), em coletiva de imprensa, que já conversou com o presidente do Real Madrid e que sua permanência no clube está garantida.

— Me encontrei com Florentino Pérez ontem e ele segue me apoiando e confiando em mim. Nós continuaremos juntos. O clube me garantiu que continuarei. O mundo inteiro sabe que tenho contrato aqui e eu quero continuar — disse Ancelotti.





A CBF esperava até o fim da temporada do Real Madrid para iniciar as negociações, apesar do treinador já ter dito inúmeras vezes que queria continuar no seu cargo. Na última quarta-feira, o time foi eliminado da Champions League após ser goleado pelo Manchester City por 4 a 0 na semifinal da competição.

Agora, a CBF focará seus esforços em planos B, que não estão definidos claramente. Há especulações desde Abel Ferreira a Fernando Diniz, passando também por Jorge Jesus e Mourinho, mas nenhum deles citados nominalmente pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, que é quem tomara a decisão.

No mês que vem, durante a data Fifa, que vai dos dias 12 a 20, a seleção devera ser treinanda novamente por Ramon Menezes, técnico do sub-20. A seleção deve jogar na Europa contra seleçõe da África.

