Ancelotti quer Endrick no time principal do Real Madrid e não deve seguir caminho de Vini Jr

A- A+

Destaque do Palmeiras no último título do Brasileirão, Endrick encaminha sua ida para o Real Madrid já no segundo semestre deste ano. Comprado em dezembro de 2022, o atacante permanecerá no Brasil até completar 18 anos - apesar dos esforços do clube alviverde para que ele continuasse no elenco até dezembro. Carlo Ancelotti, treinador da nova equipe do brasileiro, se mostra empolgado com a joia e garante que ele terá espaço no elenco principal já em sua chegada.

"Para falar a verdade, ainda não falamos sobre isso. Mas é certo que quando chegar estará no elenco principal. Sobre isso, não existem dúvidas. Vejo que fala muito sobre o futuro e isso me deixa feliz", afirmou o treinador italiano em entrevista coletiva antes do duelo do Real Madrid com o Sevilla neste domingo, pelo Campeonato Espanhol.

Nos próximos meses, o clube europeu irá enviar uma comitiva para acompanhar a ida e a transferência do atacante.

A ideia, além da fala de Ancelotti, é de que o jovem esteja junto com a delegação do clube merengue na pré-temporada 2024/2025. O local escolhido pelo Real Madrid para tal foi os Estados Unidos. No fim do ano, o atacante visitou a Espanha e conheceu Florentino Pérez, além do seu novo treinador. O registro, postado pelo clube em suas redes sociais, superou 50 milhões de visualizações em 24 horas.



Endrick completará 18 anos em julho, tornando possível sua ida em definitivo para a Espanha. Em 2022, ele foi comprado por 35 milhões de euros fixos (cerca de R$ 198 milhões na cotação da época), além de 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em bônus, dos quais dez milhões já foram atingidos. Um desses adicionais é ativado a cada cinco gols marcados em sua carreira. Até o momento, desde que foi comprado pelo Real Madrid, soma 15, o último registrado em clássico com o Corinthians.



CAMINHO DE ENDRICK É DIFERENTE DE VINI JR. E RODRYGO



Caso se confirme a permanência de Endrick na equipe principal do Real Madrid, ele terá um caminho diferente de Vinicius Júnior e Rodrygo, dois outros brasileiros no elenco do clube espanhol. Contratados na última década, se juntaram em definitivo ao elenco após um período de adaptação no Real Madrid Castilla, equipe B do clube, utilizada para que os jovens talentos ganhem minutos em campo, antes de serem inscritos e utilizados na primeira divisão.



A depender do desempenho de Endrick nos primeiros amistosos e nos treinamentos, ele não seguirá esse caminho, pelo qual Vini Jr. e Rodrygo passaram, em 2018 e 2019, respectivamente. Ainda que por um curto período, antes que fossem chamados pelo então treinador Zidane para integrarem o elenco. Vini Jr. disputou cinco jogos e marcou quatro gols, enquanto Rodrygo defendeu o Castilla em três partidas, tendo anotado dois tentos no período.

Veja também

Campeonato Pernambucano Santa Cruz supera ausências e bate Central na última rodada do Campeonato Pernambucano