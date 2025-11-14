Ancelotti quer seleção brasileira forte na defesa para mirar hexa: "Defender bem é fundamental"
Brasil enfrenta o Senegal em primeiro amistoso desta Data Fifa neste sábado (15), em Londres
Na véspera de enfrentar o Senegal no primeiro amistoso agendado para esta Data Fifa, o técnico Carlo Ancelotti afirmou, em entrevista coletiva concedida nesta sexta-feira, em Londres, que o caminho para a conquista do hexa passa pela defesa.
Na conversa com os jornalistas, ele traçou um paralelo com o esquema usado pelo então treinador Carlos Alberto Parreira na campanha do tetra, em 94, nos Estados Unidos. Em seu discurso, uma defesa organizada será fundamental para cumprir o objetivo do título no Mundial de 2026, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.
Leia também
• Vitor Roque exalta Abel Ferreira para chegar à seleção e nega discurso homofóbico
• Ancelotti reconhece diferença de Vini Jr. do Real Madrid para seleção brasileira
• Vini Jr. aponta evolução da seleção com Ancelotti e já pede 'clima' de Copa do Mundo
"A história da penúltima vitória da seleção em Copas do Mundo estava focada na defesa. Não gostava muito do jogo, mas lembro que em 1994 a equipe era muito sólida: duas linhas de quatro e Romário e Bebeto na frente. É um aspecto muito importante para o próximo Mundial. Uma boa defesa ajuda os jogadores de qualidade a fazer a diferença", afirmou o treinador italiano.
O discurso do chefe italiano vem após uma derrota do Brasil para o Japão, de virada, que provocou reflexões no treinador. Após abrir vantagem de dois gols, o time nacional foi surpreendido pelos rivais no segundo tempo e acabou derrotado por 3 a 2.
Ancelotti comanda o Brasil pela sétima vez neste sábado, às 13h (horário de Brasília) contra a seleção de Senegal. Sobre o esquema a ser utilizado, ele disse que vai manter a mesma estratégia de jogo utilizada contra a Coreia (em partida que o time nacional venceu por 5 a 0).
"O que posso dizer é que vamos manter o mesmo sistema do jogo contra a Coreia. Todas as vezes que a equipe atuou com dois pivôs, as coisas saíram bem. É o melhor sistema na minha opinião, com jogadores muito fortes na frente, mas não vamos descartar um esquema mais sólido atrás", declarou.
Ancelotti foi questionado ainda sobre a lista definitiva para o Mundial. Restando pouco mais de seis meses para a Copa do Mundo do ano que vem, ele afirmou que muitas coisas podem acontecer até a convocação final.
"Faltam algumas posições (para definir os escolhidos) e a disputa entre os candidatos é grande. A comissão técnica vai ter de observar até o último dia com dúvidas. A qualidade do jogador brasileiro é muito grande. Mas a ideia que eu tenho de convocação final é muito clara", comentou.